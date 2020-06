Caroline Receveur et Hugo Philip séparés ? Elle répond à la rumeur

Depuis plus de trois ans, Caroline Receveur et Hugo Philip filent le parfait amour. Il y a quelques mois, la jeune maman s’est confiée sur sa rencontre avec son compagnon lors d’une interview pour GQ : "J’allais à un rendez-vous. Et lui, il sortait du taf. Il s’agit de la première fois de ma vie où je croise un mec qui me fait ‘waouh’. Et je me suis retournée, lui aussi. Mais pas au même moment. J’ai continué ma vie. Et je sais pas pourquoi, je ne regarde pas souvent mes Insta messages parce que j’en reçois beaucoup, il m’en avait envoyé un. Il m’a dit : ‘Coucou Caro, est-ce que c’est toi que j’ai croisé dans la rue ?’. J’ai répondu. Il savait qui j’étais mais c’est pas son genre déjà, c’est pas un gros dragueur, il se voyait pas m’écrire. Il se disait : ‘Elle doit recevoir des millions de messages’. Mais son pote lui a dit : ‘Qu’est-ce que t’as à perdre ?’. Donc allez-y envoyez des messages, ça sert ! On a eu un très bon feeling instantanément. Je venais de sortir d’une relation. Je ne pensais pas du tout me remettre en couple. Puis 8 mois après, j’étais enceinte".

"Tout va bien"

Mais alors que le couple semblait toujours aussi uni, les internautes se demandent depuis quelques jours si les deux amoureux ne seraient pas séparés : "Comment ça va avec Hugo ? On vous voit pas beaucoup ensemble", a demandé un abonné à Caroline Receveur. Cette dernière a tenu à répondre à la rumeur en avouant qu’elle est toujours en couple avec Hugo Philip : "Tout va bien merci. On bosse beaucoup en ce moment et on essaye de profiter au max de Marlon sans forcément le montrer sur nos réseaux. Idem lorsqu'on bosse pendant plusieurs heures derrière un ordi, on n'a pas nécessairement le réflexe de se filmer et de le partager sur Insta. Mais tout va bien, on est hyper occupé mutuellement, on s'embrouille parfois comme tous les couples mais on s'aime beaucoup et on se challenge pour vivre de nouvelles aventures en famille, ce qui nous demande beaucoup de temps, d'organisation et de concessions mais aussi et surtout beaucoup de bonheur".

