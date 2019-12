Caroline Receveur : le gros coup de gueule de son compagnon Hugo Philip

Jusqu'alors, la notoriété d'Hugo Philip s'arrêtait aux réseaux sociaux et au monde du mannequinat. Sur Instagram, le compagnon de Caroline Receveur, tous deux parents du petit Marlon, fait sensation. Un peu plus maintenant que le jeune homme au corps d'Apollon a participé à la dernière saison de "Danse avec les stars", comme sa chérie quelques années auparavant. Mais qui dit plus de notoriété, dit forcément plus de chances d'être confronté aux critiques acerbes de certains. Pourtant, l'intention de départ était bonne. Lundi 30 décembre, alors qu'il était chez lui à Londres, Hugo Philip a poussé un premier coup de gueule dans sa story Instagram. L'objet de sa colère ? Des peluches abandonnées dans le local à poubelles de sa résidence. "Quand tes voisins saoudiens passent faire un petit tour à Winter Wonderland" a-t-il commenté, blasé, en filmant la scène, ajoutant ainsi le hashtag "#acheterpourjeter". Un appel pour éveiller les consciences qui s'est vite retourné contre lui.

Retour de bâton

À en croire la suite de la story Instagram d'Hugo Philip, de nombreux internautes ont vraisemblablement mal saisi le sens de sa remarque, et l'ont pris pour cible. Ni une, ni deux, Hugo Philip a opéré un petit recadrage : "Wow, wow, wow. Pas besoin de vous exciter sur moi, je filme ça pour dénoncer ce gaspillage ridicule" a-t-il écrit, précisant qu'il avait contacté "dans la foulée" de nombreuses associations "pour leur proposer de venir récupérer ces peluches". Forcément, pris injustement pour cible, Hugo Philip n'a pas pu s'empêcher de finir sur une note un peu plus piquante : "Mais merci quand même pour vos discours moralisateurs." C'est dit !