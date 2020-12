Cash investigation : Elise Lucet révèle les découvertes faites sur les hôpitaux

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, les hôpitaux français ne cessent d’être débordés, tout comme la plupart des services publics. Bien avant ce constat, Elise Lucet a décidé de faire de proposer un nouveau numéro de Cash Investigation baptisé "Services publics : liberté, égalité, rentabilité". Auprès du Figaro, la journaliste de France 2 a expliquer pourquoi elle s’est penchée ce sujet : "Nous sommes partis d’un constat simple : les Français ont le sentiment que, petit à petit, les services publics rétrécissent comme peau de chagrin et qu’ils ne répondent pas forcément à leurs attentes. Je pense aux guichets dans les préfectures et à Pôle emploi, qui sont désormais remplacés par des bornes informatiques. Et je pense aussi bien sûr à l’hôpital. Depuis la crise du Covid, les gens ont le sentiment qu’il n’est plus capable de les accueillir de la même manière".

"Certaines femmes de chambre ne changent pas de gants"

Et au cours de ce tournage, la journaliste Marie Maurice, qui s’est fait embaucher en tant qu’agent de propreté à l’hôpital de Valenciennes, a fait des découvertes surmenantes : "Notre reporter a constaté que certains salariés de la société Onet ne respectaient pas les procédures de bionettoyage, et qu’il n’était donc pas fait correctement. Nous avons vu des employés le faire en 6 min 50 alors qu’il devrait être effectué en 15 minutes minimum pour chaque chambre. Parfois, certaines femmes de ménage, qui assurent la propreté des lieux ne changent pas de gants entre deux chambres. Ce n’est pas de leur faute, car elles sont soumises à des rythmes de travail très élevés par l’entreprise qui les embauche. On peut se demander si ces pratiques ne favoriseraient pas la propagation de maladies nosocomiales extrêmement graves". Et alors que le tournage a eu lieu avant la crise sanitaire, Elise Lucet a révélé si le protocole est aujourd’hui mieux respecté : "Elles ont pu avoir un peu plus de temps pour nettoyer les services Covid, mais elles n’ont touché que 500 euros de prime alors que tout le personnel hospitalier a perçu 1500 euros. Et, comme elles ont fait 7 jours de grève pour obtenir cette somme, on leur a encore retiré de l’argent".

Par Alexia Felix