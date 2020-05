Cassandre de retour pour une saison 5 ? Gwendoline Hamon donne des détails

Gwendoline Hamon fait son retour ce jeudi 28 mai sur France 3 dans une toute nouvelle saison de "Cassandre", la série policière dans laquelle elle incarne le rôle-titre depuis 2015. Dans une interview à "Télé Z", l'actrice de 49 ans s'est confiée sur son personnage de commissaire qui, pour elle, reste dans "l'ère du temps". "C'est une femme normale qui, comme tout le monde, ressent des joies, des peines, des déceptions, des colères et des agacements, ce que j'apprécie infiniment. Comme beaucoup de femmes, elle essaie de gérer sa vie, le mieux possible, tout en menant des enquêtes et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à exprimer", a-t-elle dit.

Elle en a ensuite dit plus sur les coulisses du tournage. "Nous avons tourné quatre épisodes inédits, et franchement, je les trouve tous formidables ! Dans l'épisode de ce soir, l'amour maternel est au centre de l'intrigue. Alors que son adjoint est mis à rude épreuve avec sa mère prise en otage, Cassandre est confrontée au départ de son fils. Une situation que je me prépare moi-même à vivre, dans un avenir plus ou moins proche, avec mon propre fils âgé de 16 ans".

Un "éventuel arrêt" de la série ?

Dans ce même entretien, Gwendoline Hamon a été interrogée sur l'avenir de la série. Alors que plusieurs d'entre elles s'arrêtent, qu'en est-il pour "Cassandre" ? "Pour l'instant, tout va bien, il n'y a aucune rumeur concernant un éventuel arrêt de 'Cassandre'. Nous avons la chance que la chaîne et le public aiment cette série, mais je suis très consciente que tout peut s'arrêter demain, une raison qui me fait apprécier, encore plus, l'immense joie de jouer ce rôle", a-t-elle répondu. À noter que la série réunit en moyenne 4,8 millions de téléspectateurs.

Incorruptible, exigeante... et terriblement attachante !#Cassandre est de retour pour une saison inédite, ce soir à 21.05 ou dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 https://t.co/X1dIDiXjyi pic.twitter.com/LDLal4maCF — France 3 (@France3tv) February 29, 2020

Par Non Stop People TV