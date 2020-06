Catherine Ceylac : son compagnon Claude Sérillon lui fait une belle déclaration (exclu vidéo)

Si Claude Sérillon et Catherine Ceylac sont en couple depuis plus de 35 ans, les journalistes ont toujours mis un point d’honneur à préserver leur vie privée. "C’est très difficile pour moi (d’en parler). C’est mon jardin secret, c’est très personnel. C’est une histoire au long cours. C’est une histoire de deux personnes qui se sont rencontrées il y a quelques années et qui exercent le même métier. Donc deux personnes qui sont complices aussi professionnellement, je pense que ça aide", déclarait l'ancienne présentatrice de France Télévisions à nos confrères de Télé-Loisirs en février 2020. Interrogée sur le fait que le couple ne s’était jamais marié, Catherine Ceylac répondait en toute franchise toujours auprès de Télé-Loisirs. "Je pense que le mariage est une institution qui peut rassurer, moi je n’ai pas besoin d’être rassurée, d’être protégée. Pour moi, la vie de couple c’est deux identités, deux entités qui se respectent mais restent libres. Il n’est pas ma possession et inversement."

Un couple "libre"

Un état d’esprit partagé par son compagnon. "Il y a une chose qui me guide beaucoup, c’est que l’on n’est jamais propriétaire de l’autre. La vie fait que l’on se rencontre, que quelque fois, ça tient, quelque fois, ça ne tient pas mais il ne faut jamais considérer que l’on est propriétaire de l’autre. Que ce soit l’homme à l’égard de la femme, ou la femme à l’égard de l’homme", répond le journaliste sur Non Stop People. "Catherine Ceylac le dit très bien, c’est une forme de respect", ajoute-t-il avant de rendre hommage à sa compagne. "Elle est toujours très aimée par les gens. Je suis surpris après la fin de Thé ou café – qui est une gigantesque erreur de Delphine Ernotte – de voir l’empathie des gens pour Catherine", déclare Claude Sérillon. "Quand on fait une télévision intelligente, quand on fait le pari de l’intelligence du public, ça marche", conclut-il sur le sujet.

Par Non Stop People TV