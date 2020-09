Catherine Deneuve jugée "odieuse", Nagui prend sa défense

Darius Rochebin a fait une rentrée mouvementée dans les médias il y a quelques jours. Le nouveau journaliste de LCI n’a pas hésité à s’en prendre directement à Catherine Deneuve le 25 août dernier dans l’Instant M sur France Inter en se souvenant d’une ancienne interview avec l’actrice française : "C'était une très forte expérience parce qu'elle était infecte, vraiment infecte, du début à la fin. Et en même temps c'était son charme. (...) 'Soyez odieux, tout ira mieux' elle l'appliquait à la lettre. Je me rappelle la fin de l'interview, on était dans l'ascenseur. Je lui dis : 'une petite photo pour les réseaux sociaux', elle me dit : 'non j'aime pas les réseaux sociaux', elle s'est retournée et je vois encore son manteau de fourrure encore comme ça très ample et on a fini le trajet en ascenseur avec elle qui me tournait le dos". Mais les propos du journaliste star de la télé suisse n’ont pas été du goût de Nagui.

"Elle n’est pas infecte du tout"

Ce mardi 1er septembre, l’animateur de France 2 n’a pas hésité à prendre la défense de l’actrice dans son émission "La Bande originale" sur France Inter : "Elle n'est pas infecte du tout Catherine Deneuve ! Moi je trouve ça extrêmement violent. Alors pour avoir eu la chance de travailler une fois, même plusieurs fois avec Catherine Deneuve, elle n'est absolument pas infecte !". Et alors que Daniel Morin a expliqué que Darius Rochebin n’avait pas apprécié que l’actrice lui tourne le dos dans l’ascenseur, Nagui a répliqué : "Ça donne ce genre de situations, c’est-à-dire qu’il suffit que ça ne se soit pas passé comme lui voulait que ça se passe, pour que d’un coup il déclare que quelqu’un est infecte. (...) C’est sa parano à lui ! C’est facile de name-dropper comme ça, de balancer Catherine Deneuve et d’être agressif avec elle. C’est extrêmement facile".

Par Alexia Felix