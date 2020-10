Catherine Laborde malade : cet épisode traumatisant qu'a vécu son mari

Avec son époux Thomas Stern, Catherine Laborde raconte dans son livre "Amour Malade", son quotidien face à la maladie de corps de Lewy dont elle souffre. Pour combattre cette maladie neuro évolutive qui combine à la fois la maladie de Parkinson et celle d'Alzheimer, l'ancienne présentatrice de la météo bénéficie du précieux soutien de son mari qui doit surmonter ses différents symptômes, parfois compliqués à gérer comme la "montée progressive des états de confusion, perte de la mémoire immédiate", a expliqué Thomas Stern à TV Grandes Chaines. "Elle peut parler, écrire... sauf quand elle est barrée. C'est une maladie fluctuante où à certains moments les gens sont lucides et d'autres où ils dérapent", a-t-il ajouté.

Un souvenir traumatisant

Certains symptômes ont pu terrifier Thomas Stern comme lorsqu'il n'a plus été reconnu par son épouse. "Le plus traumatisant, c'est un jour où elle ne me reconnaissais plus. Ca m'a foutu les jetons. La perte totale de reconnaissance est l'une des particularités de cette maladie. Heureusement ça n'est plus arrivé depuis", a confié Thomas Stern sur ce souvenir difficile qui s'était déroulé pendant la période de confinement. Dans "C à Vous" le 7 octobre, Thomas Stern avait témoigné à ce sujet : "C'est le fait que le proche est, un jour, ou par épisode, perçu comme un jumeau hostile du proche. Et là on est quand même dans Stephen King totalement. On est dans quelque chose de vraiment terrifiant, c'est-à-dire qu'on n'est plus reconnu par l'être aimé".

Par Marie Merlet