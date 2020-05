Catherine Laborde malade et bientôt de retour sur scène ? Elle se confie

Depuis quelques années, Catherine Laborde se bat contre la maladie de Parkinson. Toujours combative, l’ancienne présentatrice de météo de TF1 a accordé une entretien à nos confrères de Télé Loisirs. L’occasion pour elle de donner de ses nouvelles : "Là, au moment où je vous parle, ça va... Chaque jour est différent, ce sont les montagnes russes. Il y a des jours avec, et des jours sans. Certains jours sont vraiment difficiles puis, de manière totalement inattendue, je vais me sentir merveilleusement bien le lendemain. Je trouve alors tout beau et tout me fait sourire. Quand je vais mal, je m'accroche en pensant à ces jours de plaisir qui vont arriver. J'ai beaucoup de chance car mon médecin m'a dégotté un médicament très efficace. Un jeune homme vient également chez moi me faire faire de la gymnastique. Et puis, mes filles me forcent à aller marcher dans la rue avec elles. Il y a quelques mois, je pouvais me promener seule. Aujourd'hui, je le pourrais encore, mais j'ai trop peur de tomber, la rue est un milieu hostile pour moi. Mais je me bats, je ne renonce pas !".

"Je me prends à rêver"

Toujours prête à se lancer des défis, Catherine Laborde a révélé avoir envie de remonter sur les planches. Car avant d’intégrer TF1, Catherine Laborde était comédienne. Elle a notamment joué dans la série "Les Gens de Mogador en 1972 avant d’apparaître dans la pièce "L’Eglise" de Louis-Ferdinand Céline et de tourner dans son premier film au cinéma : "Voyage en Grande Tartarie" de Jean-Charles Tacchella : "Je me prends à rêver que je vais remonter sur scène, que je vais rejouer. La dernière fois que je suis montée sur scène, c'était en 2016. J'interprétais des Fables de La Fontaine. Je ne me rendais pas compte à quel point ma maladie influait sur mon jeu. Mais, aujourd'hui, je refuse de croire que la porte s'est définitivement fermée. J'en rêve tellement", a-t-elle confié à Télé Loisirs. Reste à voir si Catherine Laborde va réussir à concrétiser son rêve.

Par Alexia Felix