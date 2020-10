Catherine Laborde malade : les internautes la soutiennent après son témoignage

Les téléspectateurs se souviennent encore de cette séquence. Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde quittait la présentation de la météo de TF1 après vingt-huit ans d'antenne. Dans l'ombre, elle commençait son combat face à la maladie à corps de Lewy, une maladie neuro dégénérative qui combine à la fois des symptômes de Parkinson et Alzheimer.

Catherine Laborde a livré un témoignage on ne peut plus bouleversant dans l'émission "Sept à Huit" : "Normalement, on dit : 'je vais bien merci !' - parce que c'est automatique. Mais dans cette question, il n'y a pas d'automatisme. Et quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que 'oui quelquefois. Et quelquefois, ça ne va pas très bien".



C'est son mari qui a détecté les premiers symptômes de la maladie, elle se rappelle ensuite avec émotion les nombreux messages reçus après avoir quitté la météo : "Tout ça me semble loin... ça me semble loin parce que quand même, c'est la maladie qui va l'emporter je pense, à un moment ou à un autre. C'est dommage ! J'aurais bien aimé que ça dure encore longtemps. Mais je sais bien qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter…".

"si fragile mais tellement forte"

De nombreux téléspectateurs ont été émus par le témoignage et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Sa soeur Françoise Laborde qui donnait récemment de ses nouvelles, a écrit sur Twitter : "Ma Catherine, toujours belle et sensible… tu es comme un oiseau fragile, élégante en dépit de tout. Je t'aime".

Sur le réseau social on a pu lire également : "Leçon de vie bouleversante de Catherine Laborde sur TF1 hier soir. Son dernier livre, écrit avec son mari, est à lire". "Catherine Laborde est bouleversante dans son témoignage si digne et fort face à la maladie. Quelle femme", "Cette force, c'est incroyable", "Prenez toutes les cellules-souches de mon corps et donnez-les à Catherine Laborde je vous en conjure", "Catherine Laborde Si douce, si touchante, si fragile mais tellement forte... Aimer c’est Aider", "Catherine Laborde me touchera toujours", ou encore "Ce départ de Catherine Laborde n'était rien face à cette interview pour Sept à Huit. Elle est incroyablement touchante. Courage."

Amitiés renouvelées pour Catherine Laborde et mêlées d’admiration pour son courage devant la maladie. https://t.co/HsETXSDqR5 — Eric Naulleau (@EricNaulleau) October 3, 2020

Cette interview de Catherine Laborde face à la maladie qui la détruit à petit feu me fait énormément de peine, c’est comme si elle faisait, en quelque sorte, partie de la famille de chaque français pic.twitter.com/LUAT7atDcJ — Florent Derue (@florentderue) October 4, 2020

Ce départ de Catherine Laborde n'était rien face à cette interview pour #SeptAHuit. Elle est incroyablement touchante. Courage pic.twitter.com/xD2vUpK8ym — Merryl (@mrrlzr) October 4, 2020

Non Catherine Laborde, on ne vous oublie pas. On vous aime tellement. pic.twitter.com/69rZTtpWwB — Hellsing4L (@Hellsing4L) October 4, 2020

Par J.F.