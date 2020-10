Catherine Laborde malade : sa belle déclaration à son mari dans C à Vous

Dimanche 4 septembre, Catherine Laborde était l'invitée du "Portrait de la semaine" dans "Sept à huit" à l'occasion de la sortie de son livre "Amour Malade", écrit avec son mari. Elle se confiait sur la maladie de corps Lewy dont elle est atteinte depuis plusieurs mois maintenant. Cette maladie neuro évolutive combine à la fois la maladie de Parkinson et celle d'Alzheimer. "J’ai des pertes de mémoire sans arrêt. Là, je viens de vous parler et je ne me souviens plus ce que j’avais dit une demi-heure plus tôt. On ne sait plus où on est, qui on est" raconte l'ancienne présentatrice de 69 ans. Malgré le fait qu'elle continue à se battre chaque jour, elle est peu optimiste : "C’est la maladie qui va l’emporter je pense, à un moment ou à un autre. C’est dommage, j’aurais bien aimé que ça dure encore longtemps."

"c'est essentiel cette présence"

Mais pendant ce dur combat, Catherine Laborde peut compter sur le soutien sans faille des internautes mais aussi, et surtout sur celui de son mari Thomas Stern. Invité sur le plateau de C à Vous, le couple a une nouvelle fois abordé le sujet. "Ce qui me sauve, en tout cas pour le moment, c'est mon mari, c'est Thomas. Parce que quand je ne peux plus écrire, il peut encore écrire à ma place. Quand je ne vais pas bien, il peut ne pas aller bien non plus. C'est essentiel cette présence, je pense que si Thomas n'avait pas été là je n'aurais pas écrit ce livre".

Une maladie pas facile à vivre au quotidien. Thomas Stern s'est dit "terrifié par l'un des symptômes". "C'est le fait que le proche est, un jour, ou par épisode, perçu comme un jumeau hostile du proche. Et là on est quand même dans Stephen King totalement. On est dans quelque chose de vraiment terrifiant, c'est-à-dire qu'on n'est plus reconnu par l'être aimé".

Par J.F.