Catherine Laborde malade : Sa soeur Françoise donne de ses nouvelles (exclu vidéo)

Le 14 octobre 2018, dans les colonnes du Journal du dimanche, Catherine Laborde révèle être atteinte de la maladie de Parkinson. L’ancienne présentatrice météo sur TF1 de 1988 à 2017 est alors en pleine promotion de son nouveau livre, "Trembler". Elle explique que la maladie lui a été diagnostiquée en 2014 et fait état d’une véritable "défaite". Un an plus tard, en mai 2019, Catherine Laborde évoque de manière émouvante son quotidien dans les colonnes de Télé-Loisirs : "Cette maladie entraîne de nombreux problèmes physiques et psychologiques. C'est difficile de vivre avec elle. Elle m'enferme terriblement dans la solitude. C'est une sorte de vieillesse prématurée" avoue-t-elle, se réjouissant tout de même d’être "très bien entourée".

"L'impression que les choses sont contrôlées"

Cet entourage justement, sa soeur Françoise Laborde en fait évidemment partie, bien que les relations entre les deux soeurs n’aient pas toujours été au beau fixe. Ce week-end, l’ancienne présentatrice du 13h de France 2 était l’invitée de Jacques Sanchez dans "Que sont-ils devenus" sur Non Stop People. L’occasion pour elle de donner des nouvelles de sa soeur Catherine : "Catherine va bien. Elle est toujours à l’Ile d’Yeu entourée de son mari, ses amis etc... Elle a terminé son livre qui va sortir en octobre ou en novembre (...) Quand je l’ai au téléphone, elle est très énergique, pétillante... Il y a forcément des jours où elle est moins en forme mais comme nous tous ... Je suis très étonnée, on a l’impression que les choses sont parfaitement contrôlées...". Françoise Laborde a également précisé que sa soeur suivait beaucoup de traitements, notamment des traitements expérimentaux.

Par Benjamin S.