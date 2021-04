Catherine Laborde malade : Sa soeur Françoise donne de ses nouvelles (Exclu vidéo)

Depuis 2014, Catherine Laborde se bat contre la maladie à corps de Lewy. À cause de cette maladie neuro-évolutive combinant les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, l'animatrice de télévision, si appréciée par les Français, souffre au quotidien. "J’ai des pertes de mémoire sans arrêt. Là, je viens de vous parler et je ne me souviens plus ce que j’avais dit une demi-heure plus tôt. On ne sait plus où on est, qui on est", avait confié Catherine Laborde lors d'une interview bouleversante accordée à "Sept à Huit". Heureusement, l'ancienne présentatrice de la météo sur TF1 peut compter sur le soutien sans faille de sa famille et de son entourage.

"Elle est bien"

Ce mardi 13 avril, la sœur de Catherine Laborde, Françoise, était conviée sur le plateau de "L'instant de Luxe", émission diffusée sur Non Stop People. La journaliste est revenue sur la maladie dont souffre sa sœur et a donné de ses nouvelles en cette période si anxiogène rythmée par la pandémie de coronavirus. "À Paris, elle l'a mal vécu", a-t-elle démarré, faisant référence au confinement, avant de poursuivre : "À l'Ile d'Yeu, c'est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus détendue et heureuse là-bas. Elle a également déclaré à Jordan de Luxe : "Vous savez, ce sont des maladies angoissantes alors quand en plus on est enfermé, on est encore plus angoissé. Mais là, ça va bien, elle est contente. Sa fille aînée, Gabrielle est avec elle, avec son mari et son petit garçon, donc elle est en famille. Puis Pia, sa seconde fille, a aussi passé du temps avec elle, donc je pense que passer du temps avec ses filles et ses petits-enfants, ainsi que son mari, ça lui fait beaucoup de bien".

Jordan de Luxe a également demandé à son invitée si elle parlait avec sa sœur de "l'après", "du jour où elle ne sera plus là", a-t-il précisé. Ce à quoi Françoise Laborde a répondu : "Non, parce que déjà, on ne sait jamais comment ça se passe. Avec Catherine, je ne lui pose pas la question, ce serait indélicat, ça ne se pose pas". Un témoignage rassurant qui réchauffera le coeur de ses nombreux fans.



Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer Evelyne Thomas sur Non Stop People.

Par Solène Sab