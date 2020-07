Catherine Laborde : sa fille Pia, sage-femme, s’en prend au gouvernement

Face à l’épidémie du coronavirus en France, les faiblesses du système de santé dans le pays ont été révélées. Pour remédier à cela, le gouvernement a décidé de lancer le 25 mai dernier le Ségur de la santé, une vaste consultation organisée auprès des 300 principaux acteurs du monde de la santé en France afin de décider des mesures à prendre pour améliorer le système. Mais il semblerait que le Ségur de la santé ait oublié principalement les sages-femmes. Face à ce constat, Pia Laborde, la fille de Catherine Laborde, a décidé de lancer un appel dans une lettre ouverte dévoilée par Brut. La jeune femme affirme que le personnel de sa profession a été exclu des négociations et a été assimilé à des professions paramédicales : "Dans l’imaginaire collectif, on est des accoucheuses, et j’aimerais faire passer le message qu’on n’est pas que ça".

Une lettre ouverte pour venir en aide aux sages-femmes

Dans sa lettre ouverte, Pia Laborde, sage-femme à l’hôpital Foch de Suresnes explique : "La revalorisation qu’on a eue grâce au Ségur de la santé est de 183 euros. Elle est appuyée sur des tableaux de professions paramédicales, alors qu’on est une profession médicale. On aurait aimé une revalorisation bien au-dessus de celle qui nous a été proposée". Selon la jeune femme, le métier de sage-femme est encore méconnu, alors qu’elle s’occupe de "toutes les femmes, tous les couples, quel que soit l’âge et quel que soit l’état. Pas forcément enceinte, pas forcément sur le point d’accoucher, juste quelqu’un qui a besoin de conseils. Les femmes découvrent pour la plupart notre métier le jour où elles accouchent, parce qu’elles découvrent qu’on peut venir ensuite chez elles à domicile s’occuper du nouveau-né, le peser, aider pour l’allaitement, qu’on peut vacciner les enfants, qu’on peut faire des soins d’urgence sur les nouveau-nés". Pia Laborde espère avec cette vidéo lancer une prise de conscience : "C’est rare que je me retrouve face à une caméra. C’est beaucoup plus simple de se retrouver devant un couple, une femme qui a mal, un accouchement… Mais j’avais besoin qu’on nous entende, et j’espère que le message pourra circuler. Prendre soin des sages-femmes, c’est prendre soin des femmes et des couples".

A écouter et relayer : l’appel de ma nièce #PiaLaborde qui se bat pour la reconnaissance de son métier: 5 ans d’études, un savoir precieux! ⁦@olivierveran⁩ ⁦@JeanCASTEX⁩ : Les sages-femmes oubliées par le Ségur de la santé | Brut. https://t.co/NbYryh2Ih8 — Francoise Laborde (@frlaborde) July 30, 2020

