Catherine Laborde : sa soeur Françoise donne les dernières nouvelles sur son état de santé (Exclu vidéo)

Depuis 2014, Catherine Laborde est atteinte de la maladie à corps de Lewy. Et au quotidien, l'ancienne présentatrice de la météo sur TF1 a des symptômes de la maladie, comme elle l'avait confié lors de son passage dans l'émission "Sept à Huit" sur TF1. "J'ai des pertes de mémoire sans arrêt. Là, je viens de vous parler et je me souviens plus ce que j'avais dit une demi-heure plus tôt. On ne sait plus où on est, qui on est", disait-elle. Face à cette épreuve, Catherine Laborde peut compter sur ses proches pour la soutenir, à commencer par sa soeur Catherine Laborde.

Invitée le 13 avril dernier dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, celle qui fait l'actualité avec son tout nouveau livre "Les Indésirables - Enfants maltraités les oubliés de la République" co-écrit avec Michèle Créoff avait donné des nouvelles de sa soeur. Le présentateur lui avait aussi demandé si elle parlait avec elle de "l'après", "du jour où elle ne sera plus là". Ce à quoi elle avait répondu : "Non, parce que déjà, on ne sait jamais comment ça se passe. Avec Catherine, je ne lui pose pas la question, ce serait indélicat, ça ne se pose pas".

"Elle recommence ses promenades"

Ce mercredi 28 avril 2021, Françoise Laborde a fait son retour dans les locaux de Non Stop People, mais cette fois-ci en tant qu'invitée de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias". L'occasion une nouvelle fois de s'exprimer sur l'état de santé de sa soeur, Catherine Laborde. "Elle va bien. Elle est partie à l'Ile d'Yeu, où elle a une résidence secondaire. Elle n'y vit pas l'hiver, parce que c'est un peu tristounet, mais là, à partir du moment où les beaux jours reviennent, elle est repartie dans sa maison. Elle peut se promener, se balader, donc elle recommence ses promenades. Sa fille aînée Gabrielle est là, avec son mari et son petit garçon, et puis elle a son mari Thomas, qui est à ses côtés et sa seconde fille Pia, est venue aussi passer quelques jours en début de mois", dit-elle dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité.

L'a-t-elle vue récemment ? "Non, mais on s'appelle régulièrement", répond-elle. Et sa maladie, est-elle stabilisée ? "Elle est en tout cas dans une phase extrêmement calme (...) Il y a des jours, on ne s'en rend même pas compte. Ça fluctue comme ça d'un moment un autre, mais elle va bien, elle est en forme, elle ne change pas", conclut-elle.

