Catherine Laborde : ses confidences sur sa maladie au quotidien

Au quotidien, Catherine Laborde se bat contre la maladie à corps de Lewy dont elle souffre depuis 2014. Face à cette maladie neuro évolutive combinant les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, l'ancienne présentatrice météo de TF1 se confronte à plusieurs symptômes comme la "montée progressive des états de confusion, la perte de la mémoire immédiate", avait expliqué son mari Thomas Stern à TV Grandes Chaines. "J’ai des pertes de mémoire sans arrêt. Là, je viens de vous parler et je ne me souviens plus ce que j’avais dit une demi-heure plus tôt. On ne sait plus où on est, qui on est", avait confié Catherine Laborde dans son entretien dans "Sept à Huit" le 4 octobre.

"Je ne sors pas seule. Je trébuche beaucoup"

Pour l'aider à vivre chaque jour et continuer à avoir des activités, Catherine Laborde ne peut se passer du soutien de son mari avec qui elle a sorti son livre "Amour Malade" aux éditions Plon. Dans une interview pour Télé Star, la femme de 69 ans a assuré que ses proches lui sont indispensables : "Je ne sors pas seule. Je trébuche beaucoup. Mais avec Thomas ou mes filles, oui. Thomas me pousse à sortir, à voir des amis, à avoir une vie sociale". Si ses symptômes ne sont pas toujours facile à surmonter pour son mari, Catherine Laborde a assuré sur son aide : "Thomas accepte ces fluctuations que m'impose la maladie, avec par moments de grandes envolées sentimentales et tout à coup, tout qui se défait de manière inexorable". Afin de soulager ses symptômes, Catherine Laborde prend également des médicaments. "On atténue bien les effets de Parkinson. Mais il n'y a pas beaucoup de traitements... J'ai participé à un test clinique sans savoir si j'ai reçu un placebo ou le vrai traitement", a-t-elle indiqué.

