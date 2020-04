Cauchemar en cuisine : le restaurant sauvé par Philippe Etchebest est-il toujours en activité ?

En septembre 2018, Philippe Etchebest venait en aide à Christian, un restaurateur de Tarbes, via son émission "Cauchemar en cuisine". Et le chef qui a poussé un coup de gueule sur la situation catastrophique des restaurants depuis le début du confinement a eu du travail. Christian a décidé de reprendre un établissement à Tarbes accompagné de sa femme Joëlle et de son neveu Christophe. Oui mais après 25 ans, l’équipe familiale est dans une situation financière catastrophique. Depuis cinq mois, Christian ne peut plus payer un salaire à son neveu. S’ils ne veulent pas mettre la clé sous la porte, ils ont besoin d’une aide extérieure. L’arrivée de Philippe Etchebest leur a-t-elle permis de relancer leur activité ?

Un nouveau vent doit souffler sur l’établissement

Au début de l’épisode, chaque membre du restaurant apparaît fatigué et plutôt négatif. Le restaurant a besoin d’un bon coup de neuf et Philippe Etchebest n’a pas pour habitude de cacher la vérité. C’est donc un vent de nouveauté qui doit souffler sur l’établissement de Christian et Joëlle. Et pour relancer leur affaire, ils devront fidéliser une nouvelle clientèle. Philippe Etchebest, qui a vécu toutes sortes situations dans l’émission, leur a apporté son aide, ses conseils. Suite à la première diffusion, le journal La Dépêche révélait que l’émission a eu un impact positif, de nouveaux clients sont venus tester le restaurant et semblaient satisfaits. Surtout, l’équipe semblait ravie de ces nouveaux changements bénéfiques. Près de deux ans plus tard, c’est une victoire ! Le restaurant familial est toujours ouvert. L’épisode est à retrouver ce mardi 28 avril à partir de 21h05 sur M6.

Par Non Stop People TV