Cauchemar en cuisine : pourquoi Philippe Etchebest est “dans le viseur de beaucoup de monde” 

Philippe Etchebest est sans aucun doute l'un des chefs les plus emblématiques de M6. Depuis plusieurs années maintenant, il officie sur la chaîne dans des émissions telles que "Cauchemar en cuisine" ou la plus célèbre "Top Chef". Mais avec la crise du coronavirus, le chef bordelais a ajouté une nouvelle corde à son arc. Il se veut porte-parole des restaurateurs de France et ne cesse d'alerter sur la situation depuis le début de la crise sanitaire. Il faut dire que les restaurants, contrairement au magasin par exemple, ont tardé à rouvrir. "Je ne suis pas exempté de ces problèmes-là. J’ai 60 salariés dans mon entreprise. Mon restaurant est fermé. […] J’ai avancé l’argent, je me suis engagé auprès de mon personnel. Mais pour combien de temps ?" se demandait-il dans "C à Vous".

"Je dois être irréprochable"

Il avait également fait part de sa crainte pour les restaurants qu'il tente d'aider depuis plusieurs années dans "Cauchemar en cuisine" : "Je pense à tous ces restaurateurs que j’ai aidés. Ils avaient peut-être une chance d’en sortir mais là, je pense que c’est définitivement mort." C'est pourquoi, peu de temps après, il avait interpellé le président de la République, Emmanuel Macron : "L'hôtellerie-restauration, et plus largement le tourisme, est en grand danger alors ne regardez pas ailleurs. [....] Si nous n'existons plus demain, ça sera beaucoup plus compliqué, je vous l'assure".

Alors même si ce programme lui offre une grande visibilité depuis 2011, le chef doit également mettre les bouchées doubles pour avoir un restaurant irréprochable, comme il confiait dans les colonnes de l'Obs, ce mercredi 24 juin. "Depuis Cauchemar en cuisine, je suis dans le viseur de beaucoup de monde et je dois être irréprochable".

