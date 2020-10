Cauet : ce touchant souvenir avec Guillaume Depardieu

Les Restos du coeur sont évidemment mis à mal par la crise sanitaire du coronavirus. Chaque année, ils organisent un énorme concert pour récolter des fonds pour continuer à nourrir les plus démunis, mais avec le covid-19 et les rassemblements interdits, difficile d'imaginer un concert comme ils ont l'habitude de faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont baisser les bras. Ils ont décidé de créer "Radio Restos". Une radio éphémère diffusée en ligne depuis vendredi jusqu'à dimanche 4 octobre. Plusieurs personnalités emblématiques de la radio se sont succédées, notamment Cauet qui a récemment poussé un coup de gueule contre le gouvernement français. L'animateur de NRJ est revenu sur plusieurs séquences de son ancienne émission de télévision "La Méthode Cauet". Alors qu'il a reçu de nombreuses stars internationales comme Will Smith ou Sylvester Stallone, un acteur français l'a particulièrement marqué.

"il y avait tellement de détresse"

Il s'agit de Guillaume Depardieu. "Il n'était pas très bien, et vraiment il n'avait pas une attitude top à l'antenne. Et on balance un magnéto, moi je suis un peu excédé parce que j'essaye d'être sympa et clairement lui il est pas sympa. Pendant la diffusion (du magnéto, ndlr) il me prend la main, et il me dit : 'Ça va ?', j'ai qu'une envie c'est dire tu fais pas d'effort, mais je dis 'Oui oui ça va' et il me dit 'J'suis désolé si je suis comme ça, vraiment, j'suis désolé, je vous aime beaucoup'".



L'ennemi juré de Roméo Elvis poursuit ensuite : "Il m'a pris la main et j'ai trouvé à ce moment qu'il y avait tellement de détresse chez ce gars qui jouait le dur à l'antenne, puis qui, hors-antenne s'excusait de ce qu'il avait été. Bon voilà, il est décédé quelques mois après, et ça faisait partie de ces moments, je me suis toujours dit : c'est dommage que les gens n'aient vu que cette attitude-là et n'ont pas eu ce petit moment hors antenne, lui et moi, ils auraient vu un autre personnage".

Par J.F.