Cauet : divorcé, il pousse un gros coup de gueule contre les juges

Après plus de vingt ans d'amour, Sébastien Cauet et sa femme Virginie ont pris la décision de se séparer il y a quelques années. Dans un podcast réalisé par Télé Loisirs, l'animateur est revenu sa procédure de divorce. Bien heureusement, Cauet et la mère de ses deux enfants ont réussi à s'entendre : "On sera toujours là ensemble pour nos enfants quand il le faut" a par exemple déclaré l'animateur.



Pour autant, le père de famille s'est indigné de la situation dans certains tribunaux : "Je voudrais en parler dans un prochain hypothétique spectacle mais je n'ai pas encore trouvé la manière d'en parler de façon drôle. J'ai vécu un truc horrible, c'est quand je me suis retrouvé au tribunal. J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ses couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible".

Cauet traumatisé par son divorce

Visiblement traumatisé par l'expérience de son divorce, l'animateur a continué de déplorer cette triste situation rythmée par l'argent : "Si je devais dire quel est le pire endroit sur terre, je dirais une salle de tribunal de divorces. C'est horrible. Il n'y a pas un mot. Pourtant, les juges savent que vous vivez un moment dur. Tout cela instrumentalisé par des avocats qui ne sont pas de bons conseils et qui ne pensent qu'à prendre une partie de l'argent. J'ai moi-même connu des avocats comme ça et je les ai remerciés. Ce n'étais pas possible cette violence, on parle de mon ex-famille ! (...) Si le ministre de la Justice devait réformer un truc dans ce pays, ça serait d'humaniser cela. Il y a des gens qui vivent des drames - je ne parle pas de moi- j'ai vu des visages tellement tristes de gens qui se sont pourtant aimés...".



Par E.S.