Cauet pose avec ses enfants : les internautes sont frappés par la ressemblance

Cette fin d'année aura été quelque peu mouvementée pour Cauet. Il y a quelques semaines, c'est sur les ondes de son émission sur NRJ qu'il n'hésitait pas à dévoiler le casting du programme événement de TF1, "Mask Singer". Ce qui lui a valu beaucoup de critiques de la part d'internautes qui s'étaient pris au jeu et espéraient trouver l'identité des célébrités de "Mask Singer" sans aucun spoil. C'est raté. Loin d'en rougir, Cauet a assumé sa fausse boulette. Il faut dire que sur NRJ, et depuis de nombreuses années maintenant, l'animateur de 47 ans préfère ne pas se prendre au sérieux. Mais s'il y a une chose qui compte par-dessus tout pour Cauet, c'est sa famille. Alors quand vient la fin d'année, rien de mieux pour se ressourcer que d'être auprès des siens.

Cauet papa poule

Ainsi, lundi 30 décembre, c'est sur son compte Instagram que Cauet a posté deux clichés de ses vacances en famille à Londres avec ses deux enfants, Ivana et Valmont. Sur la première, il sourit au côté de sa fille, tandis que sur le second cliché, les deux adolescents posent fièrement à côté de leur papa, tout sourire. "Je kiff cette journée !! Le papa le plus heureux du monde" a commenté Cauet en légende de ces deux photos. Des photos de famille qui ont conquis les abonnés de l'animateur. "Le fiston a un air de famille !", "Tes enfants te ressemblent Cauet", "C'est fou la ressemblance", "Des enfants magnifiques !" ont ainsi écrit certains dans la barre de commentaires. Très proche de ses deux enfants, fruits de ses amours passées avec Virginie (de qui il s'est séparé en 2016), Cauet partage de nombreux moments en famille avec eux. Des instants qu'il n'hésite plus à poster sur les réseaux sociaux, fier de ses progénitures !

Par Sarah M