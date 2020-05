Cauet pousse un coup de gueule contre le gouvernement et les Français

Cauet n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il a quelque chose à dire, il ne s'en prive pas et surtout, il n'y va pas par quatre chemins. En cette période de crise sanitaire à laquelle le monde est confronté en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux gouvernements ont décidé de placer leur pays en confinement. L'Hexagone n'a pas été épargné et les Français sont donc contraints de rester chez eux depuis le 17 mars... Si le déconfinement est prévu le 11 mai prochain, Olivier Véran a fait savoir que cette date pourrait encore être retardée si les Français ne prenaient pas les mesures du gouvernement au sérieux. Si la date approche, de nombreuses questions demeurent encore sans réponse et l'après 11 mai est assez flou... C'est d'ailleurs ce qu'a déploré Cauet dans une de ses stories Instagram. L'animateur a poussé un gros coup de gueule, tout en ironie, contre le gouvernement mais également contre les Français !

"non mais en fait ça sert à rien"

Cauet a pointé du doigt les propos d'Edouard Philippe concernant les millions de masques qui seront progressivement disponibles dans les pharmacies et dans les grandes surfaces avant le 11 mai pour que chaque Français soit équipé après le déconfinement. Après tant de semaines de pénurie de masque, Cauet s'est interrogé et a rétorqué avec une pointe d'ironie sur Instagram : "Je sais pas où vous les avez trouvés, je crois qu'il va pas falloir être regardant, ni d'où ça vient, ni l'âge des mecs qui l'ont fabriqué, ni la matière parce que je sais pas où vous les avez eus mais vu qu'il n'y en a nulle part visiblement vous avez trouvé un truc à vous.". Par ailleurs, il a également déploré le comportement des Français : "Je vois plein de gens en mettre, c'est bien si ça vous rassure hein, mais alors si vous pouviez arrêter de mettre vos doigts dedans parce que j'ai vu que ça. Et des gens qui le remettent, qui se grattent la bouche, qui se mettent des doigts dans le nez, qui parlent à quelqu'un donc qui l'enlèvent, non mais en fait ça sert à rien parce que là vous ramassez toutes les merdes, pas que le coronavirus parce qu'il y avait d'autres saloperies avant.". L'animateur de NRJ ne semble pas serein concernant l'après 11 mai et ne se prive pas de le faire savoir.

Par Solène Sab