Cauet : son avis bien tranché sur l'interdiction des terrasses chauffées

C'est une décision qui fait débat depuis plusieurs mois déjà. Un décret est en passe d'être voté pour interdire les terrasses chauffées. L'hiver prochain, il ne sera donc plus possible de prendre un café en terrasse au chaud. En effet, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a expliqué dans un communiqué : "On ne peut pas climatiser la rue en plein été lorsqu'il fait 30 degrés et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver pour le simple plaisir de boire son café en terrasse".

Une victoire pour la Convention citoyenne sur le climat qui demande que les terrasses chauffées soient interdites depuis 2008. Une initiative saluée sur BFM TV par Olivier Blond, directeur de l'association Respire : "À Paris, il y a 12.000 terrasses chauffées. Chaque terrasse est l'équivalent d'un SUV diesel. Donc imaginez que tous les soirs, en hiver, on a 12.000 SUV qui tournent à plein régime. Si on peut s'épargner ça, c'est tant mieux!"

"C'est vrai que c'est le truc le plus urgent à faire"

Mais évidemment, cette interdiction n'a pas fait que des heureux. Les restaurateurs, déjà très impactés par la crise du coronavirus, ont accueilli cette nouvelle comme un véritable coup de massue. Plusieurs restaurateurs estiment que cette décision va être néfaste pour leur business. "En hiver, c'est 30% ou 35% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur nos terrasses" explique l'un d'entre eux à BFM TV. Les restaurateurs sont affolés. Ils ont déjà du mal à couvrir leurs frais, leurs loyers... Ils sont dans un état physique et moral catastrophique."



Mais les anonymes ne sont pas les seuls à réagir. L'animateur Cauet qui a déjà poussé un coup de gueule contre le gouvernement, a lui aussi son mot à dire concernant ce nouveau décret. Et c'est dans un tweet posté à 3h06 du matin que l'animateur a poussé un violent coup de gueule : "C’est vrai que c’était le truc le plus urgent à faire pour aider les bars et restos après la Covid-19”.

Par J.F.