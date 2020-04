Cécile Bois (Candice Renoir) guérie du coronavirus : les dernières nouvelles sur son état de santé 

L'héroïne de la série Candice Renoir annonçait il y a quelques semaines être atteinte du coronavirus. À l'occasion de la diffusion de la huitième saison ce vendredi 17 avril sur France 2, l'actrice s'est confiée sur son état de santé. Dans les colonnes du Parisien, elle tient à rassurer ses fans.

Elle avoue ne pas avoir voulu se faire hospitaliser. Alors qu'elle pensait être tirée d'affaire après 14 jours, les symptômes ont continué longtemps après. 38 jours après l'apparition de ces derniers, elle a "déjà eu deux surinfections" et est "à nouveau sous antibiotiques".

Cécile Bois tient malgré tout à rester positive, malgré la maladie qu'elle subit chaque jour "Un jour, je suis dans le canapé car je suis trop fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Un autre, ça va mieux, je me dis que j'en suis sortie".

l'actrice se remet doucement

La comédienne se confie ensuite sur son état de santé actuel et lutte encore face au coronavirus : "Je vais beaucoup mieux maintenant que je sais comment faire pour que l'insuffisance respiratoire s'estompe : j'arrête de bouger pendant trois heures pour retrouver ma respiration".

Elle s'est ensuite exprimée sur la fin du confinement et la réouverture des écoles prévues le 11 mai : "D'un côté, je me dis que c'est tôt, d'autant que les enfants peuvent être vecteurs de la maladie", précise-t-elle au quotidien. "De l'autre, que ça se passe le 11 mai, mi-juin ou en septembre, le problème sera le même." Avant de conclure : "D'habitude, on n'a jamais le temps de se poser. Le confinement oblige à avoir un rendez-vous intime avec soi."

Par J.F.