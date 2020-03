Cécile Bois guérie du coronavirus, elle raconte sa lutte contre la maladie

Depuis plusieurs semaines, la lutte contre la coronavirus fait rage en Europe et dans le monde entier. Alors que l'Italie a dépassé la Chine en nombre de morts, la France a pris des mesures inédites pour ralentir la propagation du virus. Ainsi, le 16 mars dernier, Emmanuel Macron a demandé aux Français de rester chez eux. Deux jours avant, c'est Edouard Philippe qui prenait la parole pour annoncer la fermeture des cafés, restaurants, bars et musées. S'il faut encore attendre que le confinement fasse effet, le bilan en France progresse. Lundi 23 mars, 19 856 cas de contamination ont été recensés sur le territoire et 860 personnes sont décédées, soit 186 de plus en 24 heures.

Si l'épidémie a un impact sur le quotidien des Français, le PAF a lui aussi été bousculé. Les tournages de plusieurs séries télévisées ont été suspendus. Plusieurs personnalités ont également contracté la maladie. Si Olga Kurylenko a annoncé qu'elle était guérie, Manu Dibango est décédé ce mardi 24 mars des suites du Covid-19.

"Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital"

Lundi 23 mars, Cécile Bois a diffusé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle annonce avoir eu le coronavirus. "J'en suis sortie", a-t-elle confié. "Je fais partie de ces gens qui n'ont pas été recensés. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. J'ai été bien entourée, pas par un corps médical, mais par des gens aimants. La dernière semaine, qui correspondait à la dernière de mon confinement, n'a pas été drôle du tout. J'ai eu assez peur comme à chaque fois que, tout à coup, on essore vos poumons et que nous ne pouvez plus prendre l'air".

La star de "Candice Renoir" a profité de son témoignage pour lancer un appel à ses abonnés. "Le mot d'ordre est toujours le même, c'est de rester chez vous. Pas parce que vous allez mourir, on ne parle pas de dangerosité, on parle de contagion et elle est exponentielle. Plus il y aura de gens contaminés, plus la probabilité de mortalité va augmenter. C'est la vérité, donc restez chez vous, soignez-vous bien, prenez souvent des nouvelles de vos amis, de votre famille, encore plus s'ils sont seuls", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV