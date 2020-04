Cécile Bois maman : comment elle a réussi sa famille recomposée

Cécile Bois est à retrouver ce vendredi soir sur France 2 pour deux épisodes inédits de "Candice Renoir". Si à l’écran, elle incarne une maman célibataire avec deux enfants, à la ville, l’actrice est à la tête d’une jolie famille recomposée. Avec son mari, Jean-Pierre Michaël, elle est maman de deux petites filles de 10 et 8 ans. Cécile Bois est aussi la belle-mère des deux grands enfants de son époux, un fils et une fille. Pas facile pour elle de trouver ses marques dans cette famille recomposée aux débuts. "Je pense que mes filles m’ont aidée à m’entendre avec ma belle-fille. J’ai d’ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l’arrivée de deux petites sœurs. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d’une situation que je traverse en tant que maman, et qu’eux ont connue en tant qu’enfants", expliquait la comédienne qui a été durement touchée par le coronavirus.

Son beau-fils bientôt dans Candice Renoir

"Je demande parfois à ma belle-fille de les garder. D’ailleurs, elles préfèrent que ce soit elle ! Et dans le même temps, ma belle-fille râle quand elle apprend qu’on a demandé à quelqu’un d’autre de s’en occuper. Je trouve cela génial", ajoutait-elle dans les colonnes de TV Grandes Chaines. La bonne entente semble régner donc. Ce mois-ci la comédienne révélait à Télé 7 jours qu’elle avait même insisté pour que son beau-fils, Quentin Michaël, actuellement au cours Florent, passe les castings de Candice Renoir. "Pour qu’il se confronte à la difficulté des castings", expliquait Cécile Bois. Finalement celui-ci a su convaincre la production et jouera prochainement au côté de sa belle-mère.

