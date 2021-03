Cécile Bois touchée par la Covid-19 : ces lourdes séquelles dont elle souffre toujours

Cela va faire un an maintenant que la France est paralysée par la crise sanitaire de la Covid-19. De nombreuses personnalités ont été touchées par le virus lors du premier confinement. C'est le cas de Cécile Bois, l'interprète de Candice Renoir confiait avoir été touchée par le virus le 23 mars dernier sur son compte Instagram. "J'en suis sortie. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas été recensés. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. J'ai été bien entourée, pas par un corps médical, mais par des gens aimants. La dernière semaine, qui correspondait à la dernière de mon confinement, n'a pas été drôle du tout. J'ai eu assez peur comme à chaque fois que, tout à coup, on essore vos poumons et que nous ne pouvez plus prendre l'air".

des séquelles un an après

Alors qu'elle pensait être guérie, Cécile Bois a dû faire face à de nombreux rebondissements. Quelques mois après en avril, elle confiait au Parisien qu'elle avait "déjà eu deux surinfections. Je vais beaucoup mieux maintenant que je sais comment faire pour que l'insuffisance respiratoire s'estompe : j'arrête de bouger pendant trois heures pour retrouver ma respiration." Mais il semblerait que l'actrice ne soit pas encore tout à fait tirée d'affaire. Dans une interview accordée à Télé-Star pour leur prochain numéro qui paraîtra le 8 mars prochain, Cécile Bois confiait qu'elle devait toujours vivre avec des séquelles. "Même si ma respiration n’est pas tout à fait libérée, avec quelques toux bizarres de temps à autre, je respire donc ça va beaucoup mieux".

Par J.F.