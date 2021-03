Cécile Bois touchée par la Covid-19 : elle se confie sur les symptômes persistants

Après "Je Te Promets" et "Doc" qui sont respectivement des adaptations de séries américaines et italiennes, TF1 mise cette fois sur l'adaptation d'une série galloise intitulée "Keeping Faith". Ce jeudi 18 mars 2021, la chaîne diffuse en effet les premiers épisodes de sa nouvelle série baptisée "Gloria". Une mini-série en six épisodes qui retrace l’histoire d’une avocate, maman de trois enfants, en congé maternité, confrontée à la disparition subite de son mari, avocat lui aussi.

Dans la petite ville bretonne où elle coulait des jours heureux, elle va devoir reprendre le travail pour suivre les affaires de son époux, tout en menant une enquête en parallèle à celle de la police. Une fiction portée par la comédienne Cécile Blois, déjà aperçue dans "Candice Renoir" et "Meurtres à Sarlat". Le reste du casting s'annonce tout aussi prometteur puisque nous retrouverons Michaël Cohen, Mathieu Madénian, Nicole Calfan, Barbara Schulz, Bernard Le Coq et JoeyStarr.

"Il faudrait que je fasse des examens"

Interrogée par Le Figaro sur ce nouveau rôle, l'actrice Cécile Bois est notamment revenue sur sa préparation : "J’apprends mon texte à l’avance pour me libérer. J’ai aussi fait un petit tableau de l’évolution émotionnelle de Gloria pour ne pas la faire que tomber. Par moments, elle remontait, avec des couleurs différentes. Je n’ai pas regardé la série originale galloise dont elle est adaptée, je voulais inventer et non recopier", explique-t-elle.



La comédienne de 49 ans s'est aussi confiée sur sa rémission après avoir contracté la Covid-19 : "J’ai eu des problèmes respiratoires jusqu’en novembre, alors que je l’avais contracté en mars. Je manque encore de souffle. En cardio, je fatigue plus rapidement. J’ai souvent des pointes au cœur. Il faudrait que je fasse des examens", a-t-elle avancé. Et de poursuivre : "C’est un sale truc, on a l’impression d’une invasion silencieuse dans notre corps. Pour voir le bon côté des choses, il ne s’attaque pas aux enfants et c’est merveilleux. Si c’était le cas, je serais une tyrannique du microbe et je ne pourrais plus quitter la maison !"

