Cécile de Ménibus : au top à 49 ans, elle pose topless sur Instagram

À 49 ans, Cécile de Ménibus vient d’obtenir un tout nouveau diplôme. Le 14 mai dernier, l’animatrice a en effet révélé qu’elle a récemment été diplômée de Sciences Po, un diplôme venant concrétiser sa reconversion professionnelle : "On peut se réorienter et apprendre un nouveau job même après 40 ans. Renseignez-vous et sautez le pas si c’est important pour vous. Je n’avais pas plus de chance de réussir que n’importe qui et bien au contraire" avait lancé l’ancienne acolyte de Cauet avant d’inviter ses abonnés à réfléchir à leur "vie d’après".

À l’approche de la fin de l’été, l’animatrice a donc décidé de s’offrir un petit week-end au soleil bien mérité. Ce samedi 16 mai 2020, la jolie blonde a en effet publié une photo sur laquelle elle apparaît au bord d’une piscine, en pleine nature. Le soleil étant de sortie, la compagne de Thierry Thourault s’est empressée de sortir son maillot de bain… et encore une fois, elle n’a utilisé que le bas !

Sur le cliché en question, elle apparaît en effet très sexy, les seins nus mais cachés par ses bras. L’animatrice de l’émission "Le Grand Matin" porte également un chapeau de paille et une paire de lunettes de soleil noires.

Les internautes ravis

Si d’habitude, elle adore poser ses valises en Corse, Cécile de Ménibus se contente pour l’instant de l’ile-de-France. En légende de la photo, elle écrit en effet : "Merci à mon vanou de me faire partager ce havre de paix, sans repères, sans contraintes". La localisation de l’application Instagram indique que Cécile de Ménibus se trouve à Favières, une ville située dans le département de Seine-et-Marne, en Île de France.

Comme toujours, ses abonnés les plus fidèles étaient au rendez-vous pour la complimenter et pour saluer sa beauté naturelle : "Toujours sublime", "Elle cherche à vous faire saliver et en plus elle y parvient", "Toujours aussi jolie quel que soit le lieu" figurent parmi les commentaires sous la photo.

Par E.S.