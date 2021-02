Céline Dion : cet homme qui a changé de nom pour lui rendre hommage

Nouvelle histoire rocambolesque pour Céline Dion. Après avoir dû surmonter plusieurs deuils et après avoir été condamnée par la justice américaine, la chanteuse doit désormais faire face au surprenant caprice d'un fan. Nous apprenons en effet qu'un fan de la chanteuse, un trentenaire britannique prénommé Thomas Dodd, a entamé une procédure pour changer légalement son nom et prendre celui de son idole.



Mais cette histoire folle est en réalité beaucoup plus compliquée, notamment car le jeune homme ne souvient pas avoir effectuer cette démarche. L'homme explique avoir découvert tout cela le 30 décembre dernier, alors qu'il rentrait d'une journée de travail. "Il y avait une grande enveloppe blanche avec écrit 'Ne pas plier’. J’ai failli m'évanouir dans ma cuisine quand je l'ai ouverte..." a-t-il expliqué au Miror, ce mercredi 3 février 2021.

Une fille histoire au coeur de l'Angleterre

Thomas Dodd a alors découvert une flopée de documents attestants son changement de nom... "Apparemment, j’ai bu un peu trop de vin" a-t-il concédé. Pour le jeune homme, cette soirée est un véritable trou noir mais il avoue néanmoins être un véritable fan de la chanteuse canadienne "Je suis plutôt obsédé par elle, je ne vais pas mentir. Pendant le confinement, j'ai regardé un tas de concerts live à la télévision. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai dû en regarder un de trop et avoir cette bonne idée après quelques verres." a-t-il révélé. Pour faire ce changement à l'état civil, Thomas Dodd a dû débourser 89 livres, soit 101€ et il préfère en rire aujourd'hui : "J’aurais pu m’appeler Boris Johnson" a-t-il déclaré.

Devenu célèbre dans sa localité de Clifton Campville, le jeune homme semble plutôt fier de sa nouvelle identité et a l'intention de garder cette identité. Thomas Dodd a néanmoins déjà penser au manque de crédibilité que son nouveau nom risque de lui infliger. Il craint par exemple de se "faire arrêter par la police" et qu'elle croit à une mauvaise blague... Pour l'heure, Céline Dion n'a pas encore réagi à cette folle histoire d'identité.

Par E.S.