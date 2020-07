Cendrine Dominguez : que devient l'ancienne présentatrice de Fort Boyard ?

Pour le retour de "Fort Boyard" sur France 2, la production a misé sur quelques nouveautés, tout en gardant les fondamentaux qui font le succès de l'émission. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé Olivier Minne aux commandes de cette 31e saison, dont le lancement a été donné le 11 juillet dernier. C'est en 2003 que le présentateur a repris les rênes du programme, à la suite du départ de Cendrine Dominguez.

Cette dernière a coanimé chaque été l'émission de 1993 à 2002. Tout d'abord, elle a collaboré pendant sept saisons avec Patrice Laffont (1993 à 1999) puis avec Jean-Pierre Castaldi pendant trois saisons (de 2000 à 2002). D'après sa page Wikipédia, elle est l'animatrice qui est restée le plus longtemps à la présentation du jeu. Son départ a eu lieu à la fin de la saison 2002.

Plus de vingt ans sur la chaîne Téva...

Depuis qu'elle a quitté la présentation de "Fort Boyard", Cendrine Dominguez n'a pas chômé. Depuis plus de vingt ans, elle présente chaque dimanche "Téva Déco", une émission où elle retrouve sa bande de chroniqueurs. Sur sa page Instagram, elle a récemment partagé des vidéos sur les coulisses de l'émission, notamment le 3 mars dernier, quelques jours avant l'annonce du confinement par le gouvernement. "Un tournage, une équipe, une émission depuis 23 ans et le même plaisir, retrouver La Tribu", a-t-elle posté en légende.

Côté coeur, Cendrine Dominguez file le parfait amour avec un dénommé Franck, qui, d'après son profil LinkedIn, travaille chez PMU. Leur première apparition en public remonte à 2017, soit deux ans après la disparition de son mari, l'ancien joueur de tennis Patrice Dominguez. En février dernier, l'animatrice a été très touchée par l'hommage que Gaël Monfils lui a rendu. "Merci de tes mots et de tes pensées, de ton attention particulière. Merci d'avoir pour les dix ans du tournoi (NDLR, Open Sud de France à Montpellier) rendu Patrice encore et toujours vivant, dans ce qui était toute sa vie. Ce tournoi continue sans lui, c'est ce qu'il aurait souhaité le plus", postait-elle.

Par Clara P