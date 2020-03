César 2020 : Cyril Hanouna et Florence Foresti réconciliés ?

Cela a commencé suite à la cérémonie des César. Il y a quelques jours, l'animateur de Touche Pas à Mon Poste dévoilait sur le plateau la somme qu'aurait touché l'humoriste pour présenter la 45e cérémonie des César. Cyril Hanouna déclare en direct que Florence Foresti aurait touché 130 000 euros pour la simple présentation.

Cette déclaration a fait bondir la jeune femme qui a rapidement réagir. Via un post Instagram, elle s'adresse directement à l'animateur : "Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisous".

les ennemis réconciliés ?

Alors que ce post aurait pu apaiser les tensions entre Cyril Hanouna et Florence Foresti, cela n'a fait que remettre de l'huile sur le feu. Le lendemain dans TPMP, l'animateur répliquait en assurant que Canal + l'avait bien payé 120 000 euros, mais que l'humoriste avait sûrement choisi de se verser uniquement 18 5000 euros.

Après plusieurs jours de rebondissements, il semblerait que l'histoire touche à sa fin et que la hache de guerre soit enterrée une bonne fois pour toutes.

Ce mercredi 11 mars, Cyril Hanouna a lancé une petite pique à sa meilleure ennemie avant d'ajouter qu'ils s'envoyaient quelques textos. "Je vous le redis, je n'ai rien contre Florence Foresti. On s'est même envoyés des petits SMS. Mais les César, je ne supporte pas cette cérémonie. Je trouve que ça se la raconte. Je n'ai rien contre Florence Foresti, au contraire, elle était populaire durant la cérémonie, elle parlait comme nous. Les autres on dirait qu'ils ont un césar dans le c**".

Par J.F.