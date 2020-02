César 2020 : Cyril Hanouna pousse un coup de gueule contre l'Académie dans TPMP

La cérémonie des César, prévue ce vendredi 28 février, est sur toutes les lèvres. En effet, cette année, de nombreux scandales entourent cette 45ème remise des prix cinématographiques notamment à cause des nominations du film "J'accuse" de Roman Polanski, accusé de viols. Si les Français s'interrogent concernant la présence (ou non) du réalisateur lors de cette cérémonie des César, la soirée risque dans tous les cas d'être perturbée. D'ailleurs, des associations féministes sont venues interrompre les répétitions ce mercredi 26 février et ces manifestantes ont collé des affiches contre Roman Polanski sur l'Académie des César. De plus, quelques jours avant cette cérémonie, le comité d'Académie a donné sa démission. C'est donc Margaret Menegoz qui a été nommée présidente par intérim. En attendant cette date fatidique, Cyril Hanouna est revenu sur les différents scandales lors de l'émission "Touche pas à mon poste", diffusée le 26 février sur C8 et il n'a pas mâché ses mots en direct...

"Qu'on enlève tous ces tocards"

Alors qu'il présentait une nouvelle émission de "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a poussé un violent coup de gueule contre l'Académie des César, ce qui a surpris son public et ses chroniqueurs puisque la cérémonie est diffusée sur Canal +, le même groupe que l'émission phare de C8. Il a tout d'abord révélé : "J'ai rien à foutre aux César et ça m'intéresse nullement, qu'est-ce que je m'en fous des César. Les César, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. La direction de Canal + m'a invité mais je m'en fous des César ! Ils se le mettent où ils veulent le César !.". Après un court magnéto qui a retracé les différentes polémiques, Cyril Hanouna a poursuivi : "J'en ai rien à foutre ! Qu'on enlève tous ces tocards et qu'on mette des gens qui connaissent vraiment le cinéma et qui pensent pas qu'à leur gueule.". Il a finalement conclu son discours par : "J'adore Canal + mais les César je m'en carre le c*l ! (...) Je remercie les patrons pour ma liberté de ton parce qu'on a une totale liberté ici. On ne va pas passer la pommade à tous nos programmes sous prétexte qu'ils sont sur notre chaîne. La nouvelle saison de Platane, c'est une sombre m*rde.". Les dirigeants de Canal + ont dû être surpris en découvrant ses propos.

Par Solène Sab