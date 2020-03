César 2020 : Cyril Hanouna répond à Florence Foresti sur son salaire

Lundi 2 mars, la cérémonie des César était sur toutes les lèvres. Les trois victoires de Roman Polanski, la sortie d'Adèle Haenel, la réaction de Florence Foresti sur Instagram… Dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna dévoilait le cachet que la maîtresse de cérémonie aurait touché pour présenter la soirée. Il annonce alors la somme de 130 000 euros dont "30 000 euros pour ses auteurs". Une somme impressionnate qui a suscité des réactions. La principale intéressée a répondu à Cyril Hanouna lundi 9 mars. À travers un post Instagram, Florence Foresti déclare avoir "gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les César". Une somme largement inférieur à celle annoncée une semaine plus tôt. Le présentateur de TPMP a riposté lundi 9 mars dans son émission.

"Florence Foresti a bien facturé via sa société 120 000 euros à Canal+"

"Nous confirmons aujourd'hui, et on a eu Canal+ au téléphone, c'est sûr que Florence Foresti a bien facturé via sa société 120 000 euros à Canal+" déclare Cyril Hanouna qui a également fait des révélations sur les sketchs de l'humoriste. Puis il explique comment se divise cette somme. "Florence Foresti a touché 120 000 euros qui ont été donnés à sa société. Après quand elle dit avoir touché 18 500 euros, c'est ce qu'elle se serait reversé juste pour la soirée des César, pour sa prestation le soir-même en direct. Après forcément elle a tourné des magnétos. Elle a voulu, je vous le dis, son réalisateur qui est son compagnon sur sa bande-annonce, c'est elle qui l'a payé via sa société". Cyril Hanouna explique ensuite le coût des droits d'auteurs sur la chaîne. "Après il y a les droits d'auteurs en plus qui s'ajoutent. Et je peux vous dire que sur Canal+ les droits d'auteurs en direct pour des sketchs, c'est environ 2500 euros la minute".

Par Non Stop People TV