César 2020 : Cyril Hanouna révèle la réaction de Florence Foresti à l'issue de la cérémonie

L'édition 2020 des César s'est déroulée dans un contexte particulièrement tendu. Et les trois prix glanés par le film "J'Accuse" de Roman Polanski n'ont pas apaisé les tensions, au contraire. Scandalisée, l'actrice Adèle Haenel quitte la salle Pleyel en plein direct criant à "La honte!", elle est suivie par d'autres comédiennes. Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, n'a pas épargné le réalisateur accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Tout au long de la soirée l'humoriste a affiché son point à vue, n'hésitant pas à surnommer le cinéaste "Roro" et "Popol". Mais la troisième récompense semble être celle de trop. Alors que la salle se vide petit à petit après le César de la meilleure réalisation attribué à Roman Polanski, Florence Foresti ne réapparaît pas sur scène, elle poste un message sur Instagram : "Ecœurée". Lundi 2 mars dans TPMP, Cyril Hanouna a raconté la réaction de l'humoriste.

"Elle a foutu tout le monde dehors"

D'après l'animateur, Florence Foresti ne connaissait pas les résultats des votes. "Florence Foresti n'était pas au courant elle en tout cas. Pourquoi ? Parce que quand les patrons sont arrivés dans la loge à la fin de l'émission (…) elle était furieuse, elle leur a dit que c'était inadmissible, qu'elle regrettait d'avoir dit 'oui' à la présentation des César (…) elle a foutu tout le monde dehors et ça s'est très mal terminé entre les grands patrons et elle forcément parce qu'elle était sous le coup de l'énervement. Je pense que ça s'est un peu calmé après" explique Cyril Hanouna.

Puis l'animateur qui a poussé un coup de gueule contre l'Académie avant la cérémonie poursuit, "Je pense que c'était une énorme pression pour elle, elle avait la pression depuis plusieurs jours. C'était une galère pour elle de présenter les César, c'était un cadeau empoisonné. Surtout pour elle qui défend cette cause à fond. Elle était tiraillée entre tout ce qu'elle se prenait sur les réseaux sociaux où les gens lui disaient 'Qu'est-ce que tu vas faire dans cette cérémonie ?' et le fait d'avoir donné son accord pour présenter".

Par Non Stop People TV