César 2020 : Yann Moix s'interroge sur la sincérité de Florence Foresti

Nouvelle réaction et nouveaux commentaires liés à la 45e cérémonie des César et au sacre de Roman Polanski. C'est désormais au tour de Yann Moix, essayiste connu pour son franc-parler et ses avis tranchés de donner son avis sur cette soirée de remise de prix qui fait couler beaucoup d'encre.



L'ancien chroniqueur de l'émission "On n'est pas couchés" était en effet sur le plateau de l'émission "Punchline", ce mercredi 4 mars 2020 sur CNews. L'occasion pour lui d'afficher sa position qui pour une fois, n'est pas radicale : "Je me demande si le tribunal populaire ne prend pas le relais du tribunal tout court parce qu'on ne supporte pas que Roman Polanski soit passé à travers les fourches caudines depuis 50 ans ? S'il avait fait 10 ans de prison, est-ce que l'on continuerait à le conspuer ?" a-t-il lancé avant d'expliquer être "100% du côté d'Adèle Haenel et à 100% du côté de Roman Polanski comme créateur".

Yann Moix dézingue Florence Foresti

"On s'intéresse à une oeuvre quand on vote pour les César et on s'intéresse au créateur. L'homme a fait ce qu'il a pu et ce qu'il a voulu de sa vie" a-t-il ensuite déclaré en ajoutant que l'attitude d'Adèle Haenel comme celle de Florence Foresti à la cérémonie des César desservent leurs luttes.

Déjà atomisée par Richard Anconina, Lambert Wilson ou encore Karl Zéro, Florence Foresti doit désormais faire face aux doutes émis par Yann Moix qui, sur CNews, s'est demandé si elle n'avait pas "secrètement espéré qu'il l'ait (que Roman Polanski ait un César, ndlr), ne serait-ce que pour mettre son indignation en scène : "C'est une question que je me pose, sans doute mal intentionnée mais je la pose" a ensuite affirmé Yann Moix, désolé d'assister à "une guerre vraiment navrante entre les femmes et les hommes" à cette "situation d'hostilité permanente".







Par E.S.