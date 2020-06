C’est que de la télé : L’émission de Valérie Benaïm va s’arrêter

Depuis septembre 2017, les téléspectateurs peuvent suivre le talk-show "C’est que de la télé" sur C8. Si au départ Julien Courbet était à la tête du programme, Valérie Benaïm a pris la relève en 2018 après le départ de son collègue. L’animatrice et ses quatre chroniqueurs développaient des sujets de société aussi bien sur l’univers des médias que de la santé ou encore des faits divers. Mais face à la crise sanitaire du coronavirus en France, l’émission de Valérie Benaïm a été suspendue dès la mi-mars. Et malheureusement pour l’animatrice, Cyril Hanouna a annoncé au Figaro que "C’est que de la télé" ne reviendrait pas à la saison prochaine : "À la rentrée, nous aurons quatre grosses marques à l’antenne: "Touche pas à mon poste!", "Balance ton post", "À prendre ou à laisser" et "La grosse rigolade". "C’est que de la télé!" n’est pas prévu dans l’immédiat. Nous travaillons sur une autre chose avec Valérie Benaïm. Elle aura son émission".

Une nouvelle émission pour Valérie Benaïm

Tout au long de sa troisième saison, "C’est que de la télé" a eu du mal à trouver son public. L’émission réunissait en moyenne 300 000 téléspectateurs. En attendant d’en savoir plus sur la prochaine émission de Valérie Benaïm, Cyril Hanouna de son côté se prépare pour la prochaine saison de TPMP. Il y a quelques jours, le trublion du paf dévoilé les noms des deux nouvelles recrues de son programme : "Noam nous rejoindra. Noam c’est ce jeune homme qui a fait le buzz pendant le confinement et qui faisait Questions pour un balcon et qui est excellent". La seconde recrue est Thomas Villechaize qui officie déjà en tant que chroniqueur sur Bien Sports. Ces deux jeunes hommes tiendront des rubriques "entrée/sortie" à la manière de Camille Combal ou Bertrand Chameroy il y a quelques années.

Par Alexia Felix