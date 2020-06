C'est que de la télé : Valérie Benaïm affectée par l'arrêt de l'émission ? Elle rassure ses fans

En mars dernier, avec le confinement décrété par Emmanuel Macron pour limiter la propagation du coronavirus, l'émission de Valérie Benaïm "C'est de que la télé" a été suspendue sur C8. Cette semaine, Cyril Hanouna en a enfin dit plus sur l'avenir du programme à nos confrères de TV Magazine. "À la rentrée, nous aurons quatre grosses marques à l'antenne : 'Touche pas à mon poste', "Balance ton post', 'À prendre ou à laisser' et 'La Grosse Rigolade'. 'C'est que de la télé' n'est pas prévu dans l'immédiat. Nous travaillons sur autre chose avec Valérie Benaïm. Elle aura son émission", a-t-il annoncé.

Valérie Benaïm animait "C'est que de la télé" depuis 2018, à la suite du départ de Julien Courbet qui était alors aux commandes de l'émission. Avec son équipe de chroniqueurs, la présentatrice traitait des sujets de société aussi bien sur le monde des médias que de la santé ou encore des faits divers. Sur le plateau, elle a pu compter sur la présence de Caroline Ithurbide, Jean-Michel Cohen ou encore Ludivine Retory.

Des projets sur C8

Mardi 9 juin, Cyril Hanouna est revenu sur l'arrêt de "C'est que de la télé" dans "C que du kif !". L'occasion pour Valérie Benaïm de prendre la parole, non sans émotion. "Je peux me permettre simplement d'embrasser très, très, très fort les équipes techniques (...) Embrasser également la production et tous mes chroniqueurs que j'aime infiniment : Emilie, Ludivine, Caroline... Toute la bande, je ne peux pas tous les citer", a-t-elle commencé. Elle a également adressé quelques mots aux fidèles de son émission. "Mes cinquièmes chroniqueurs (...) Vous avez été au top".

Ce clap de fin ne signifie pas le départ de Valérie Benaïm de C8, bien au contraire. "Je ne suis pas décédée ! Je reçois beaucoup de SMS de condoléances. Tout va bien", a-t-elle assuré. Et de poursuivre sur ses projets à la rentrée avec Cyril Hanouna : "On travaille sur des jolies choses ensemble". Une information confirmée par le principal intéressé. "Valérie aura sa propre émission l'année prochaine et sera tous les jours dans l'émission à mes côtés", a-t-il ajouté.

Par Non Stop People TV