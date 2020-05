Chantal Lauby : ce regret auquel elle a pensé pendant tout le confinement

Durant le confinement, les Français ont eu le temps de réfléchir. Deux mois enfermé dans son chez soi sans pouvoir sortir, forcément ça aide. Entre ceux qui se sont mis à la cuisine, ceux qui se sont mis à la lecture de vieux comte comme Josiane Balasko qui faisait la lecture à ses dans chaque jour sur son compte Instagram et ceux qui ont pris du temps pour faire le point sur leur vie, Chantal Lauby se classe dans la troisième catégorie. A 72 ans, l'actrice a une carrière bien remplie. Membre de la troupe Les Nuls qui ont fait les beaux jours de Canal +, elle a enchaîné les rôles comiques au cinéma, dans "Astérix", "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?". Côté vie privé, elle est la mère de la chanteuse du groupe Superbus Jennifer Ayache.

Pas assez de patience avec les mecs

Malgré toutes, il manque quelque chose dans la vie de Chantal Lauby. La comédienne l'a révélé au micro d'Anne Roumanoff ce vendredi 22 mai dans l'émission "Ça fait du bien". Quand l'humoriste lui demande si elle voudrait changer quelque chose dans sa vie, Chantal Lauby répond que non, tout va bien. La comédienne explique qu'elle a toujours suivi son instinct et qu'elle ne changerait rien. "Mais si j'étais une fée Chantal Lauby et qu'il y avait un rêve à réaliser, ce serait quoi ?", insiste Anne Roumanoff. "Peut-être me dire : avoir un petit plus de patience avec un mec. Je me dis, c'est dommage, j'aimerais bien être avec quelqu'un que j'aime là tout de suite", avoue l'actrice. Puis elle se met à souffler fataliste sur sa situation "c'est comme ça, c'est la vie". Et elle continue en rigolant, il ne s'agit pas seulement d'un homme avec qui elle n'a pas eu la patience, mais plusieurs. Elle l'explique par son travail. Prise dans un tourbillon de tournage, écriture, elle n'a pas eu le temps pour l'amour. "Et ce sont des choses qui sont ressorties pendant le confinement", conclut l'intéressée.

Par Mélanie C.