Charisma Carpenter : L'actrice de Buffy contre les vampires accuse le réalisateur Joss Whedon de harcèlement

Une nouvelle actrice est sortie de son silence. Ce mercredi 10 février, l'interprète de Cordelia dans la célèbre série "Buffy contre les vampires" a partagé un long message sur ses réseaux sociaux pour faire part de son expérience traumatisante sur le tournage du show télévisé culte et de son spin-off "Angel". Charisma Carpenter y accuse notamment le créateur et réalisateur de la série, Joss Whedon d'abus de pouvoir et de harcèlement. "Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lorsque nous travaillions ensemble sur les tournages de Buffy et d’Angel", démarre-t-elle ainsi son récit avant de poursuivre : "Il trouvait cela drôle, mais cela a développé mon anxiété, m'a fait perdre le contrôle de moi-même et m'a éloignée de mes collègues. Ces incidents dérangeants ont déclenché une maladie physique chronique dont je souffre encore. C’est le cœur battant et lourd que je confie avoir surmonté cela en m'isolant et, parfois, de façon destructrice."

"IL ÉTAIT MÉCHANT ET AGRESSIF"

Charisma Carpentier évoque également sa grossesse et le comportement de Joss Whedon qui l'aurait humiliée à de nombreuses reprises, la traitant de "grosse" devant tous les membres de l'équipe. Pire encore, il lui aurait même demandé ouvertement si elle allait "garder" son enfant lors de sa grossesse. Pour lui, elle aurait "détruit" la série "Buffy contre les vampires" en voulant garder son bébé. L'interprète de Cordelia a également déclaré dans son long message : "Il a manipulé ma féminité et ma foi et m'a virée sans cérémonie la saison suivante quand j'ai accouché." De lourdes accusations qu'elle poursuit : "Il était méchant et agressif, il me dénigrait ouvertement devant les autres". Pour conclure son témoignage, elle a qualifié Joss Whedon de "vampire" en référence aux créatures que les personnages de Buffy et Angel devaient combattre dans ces séries emblématiques.

LE SOUTIEN DE SARAH MICHELLE GELLAR



Suite à ces déclarations, Sarah Michelle Gellar, l'héroïne de "Buffy contre les vampires" a apporté son soutien à son ancienne collègue et a partagé sur son compte Instagram : "Bien que je sois fière d'associer mon nom à celui de Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associée à celui de Joss Whedon", démarre-t-elle avant d'ajouter : "Je suis plus concentrée sur ma famille et sur la survie d'une pandémie actuellement, je ne ferai donc aucune autre déclaration pour le moment." Sarah Michelle Gellar a alors conclu son message : "Mais je soutiens de tous les survivants d'abus et je suis fière qu'ils prennent la parole."

Par Solène Sab