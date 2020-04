Charles Consigny confiné en province : son coup de gueule contre les critiques

L’annonce de la mesure de confinement a créé une vague de départs de la capitale. De nombreux parisiens se sont éloignés de Paris pour partir en province, à la campagne. Cela a provoqué un mouvement de foule décrié en pleine pandémie de coronavirus. Ainsi, certaines villes ont vu leur nombre d’habitants fortement augmenter, un exode craint au vu du nombre de places disponibles dans les hôpitaux. Si certains comme Bernard Montiel ont réagi à cette polémique, Charles Consigny invité de RMC ce mercredi 8 avril n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son confinement et a un avis bien tranché sur la question.

"J’emmerde les gens qui ont déploré la venue des parisiens en province"

"Je confesse que pour moi ça se passe assez bien puisque je suis un de ces c******s de parisiens qui se sont tirés en province et donc je vis ce confinement depuis mon Jura familial et je dois dire que du coup c’est quand même beaucoup moins difficile que si j’étais resté à Paris", le ton est donné par Charles Consigny, habitué des coups de gueule. Mais l’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier dans "On n’est pas couché" ne s’arrête pas là ! "Et puis d’ailleurs j’ajoute que j’emmerde les gens qui ont déploré la venue des Parisiens en province, les gens qui se sont crevés à la tâche toute leur vie pour se payer une maison à la campagne ou à l’Île de Ré ils ont bien le droit d’y aller quand c’est la merde à Paris. Je trouve ces comportements indignes surtout dans les zones touristiques où on est bien contents d’avoir les Parisiens pendant la saison estivale". Un avis pas partagé par toutes les personnes en plateau.

Charles Consigny de retour dans les GG:

"Je suis un de ces c*****ds de Parisiens qui se sont tirés en province (...) J'emmerde ceux qui ont déploré la venue des Parisiens. Ceux qui se sont crevés à la tache pour se payer une maison à la campagne ils ont le droit d'y aller"#GGRMC pic.twitter.com/YNH5ezLCeF — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) April 8, 2020

Par Non Stop People TV