Charles Consigny : l'ex chroniqueur d'On n'est pas couché bientôt de retour à la télé

En juin 2019, Charles Consigny faisait ses adieux aux téléspectateurs et quittait l'émission de Laurent Ruquier "On n'est pas couché". Après un an de discrétion loin des plateaux de télévision, le chroniqueur et écrivain de 30 ans s'apprête à faire son retour sur nos écrans. Selon les informations du journal Le Parisien, Charles Consigny sera, dès la rentrée prochaine, à l'affiche de l'émission "Les Grandes Gueules" diffusée sur les ondes de la radio RMC... mais aussi sur la chaîne télévisée RMC Story.



Celui qui brille également en tant qu'avocat a confirmé ce retour dans une interview publiée ce dimanche 5 juillet : "La période est très particulière, le politiquement correct a repris une vigueur inattendue, la censure va bon train et des échéances électorales assez déterminantes arrivent, un ensemble qui fait que j'ai accepté la proposition des Grandes Gueules de revenir de temps en temps. Je vais y aller deux fois par mois."

Un choix mûrement réfléchi

Un retour inattendu pour celui qui a refusé de nombreuses propositions durant une année : "J'ai pu trouver, et je trouve encore, les médias, les émissions vulgaires et s'apparentant parfois à une forme de cirque, ce qui a pu m'éloigner de tout cela" a expliqué Charles Consigny avant d'ajouter qu'il se sent prêt à "contribuer au débat public" à nouveau. Le chroniqueur promet de dire ce qu'il pense avec le plus de sincérité possible : "Pour moi, il s'agit surtout de faire entendre une voix, la mienne, un peu dissonante" a-t-il affirmé.



Si Charles Consigny s'apprête à revenir à la télévision, le fait d'avoir choisi RMC n'a rien à voir avec le hasard. Voici pourquoi il a accepté l'invitation de l'équipe des Grandes Gueules : "C'est une émission que je trouve bon esprit et qui offre une très grande liberté d'expression. Je ne redeviens pas chroniqueur, les intervenants des Grandes Gueules représentent toute la société" a-t-il confié. L'avocat semble bel et bien déterminé à tourner la page "On n'est pas couché" après une saison marquée par les clashs et les polémiques et plusieurs désaccords avec sa collègue Christine Angot.