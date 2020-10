Charles Consigny : pourquoi il a fait son retour dans "Les Grandes Gueules" (Exclu vidéo)

Mercredi 21 octobre, Jacques Sanchez a reçu Charles Consigny dans "Face aux médias", l'émission qu'il présente sur Non Stop People. Pendant cet échange, le chroniqueur a pu aborder différents sujets, notamment donner son avis sur le confinement, période inédite vécue par les Français de mars à mai cette année. "On a quand même assigné à résidence l'intégralité de la population française. L'assignation à résidence, normalement, c'est décidé par un juge, c'est sous conditions, etc.", a-t-il dit.

Le présentateur a rebondi en lui demandant si cette situation l'a "choqué" et "dérangé". "Oui", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "On était tétanisé sur le moment, et c'est normal. On voyait des exemples étrangers qui nous conduisaient à imiter ce qu'il se passait ailleurs sans trop se poser de questions. On s'est mis à imiter la Chine qui est quand même un régime dictatorial. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure source d'inspiration possible. On a mis en place quelque chose qui était sans précédent. A posteriori, maintenant qu'on a un peu de recul, je pense que c'était délirant".

"Il y a une libre parole"

Cette interview a aussi été l'occasion pour Charles Consigny d'expliquer les raisons de son retour dans "Les Grandes Gueules" sur RMC après deux ans d'absence. "C'est l'une des seules émissions dans un paysage audiovisuel - qui est quand même totalement censuré - où il y a une libre parole. C'est ça qui m'a conduit à y retourner. Je sais que je vais pouvoir m'exprimer librement. Comme c'est une émission qui fait une audience considérable, elle a tous les jours des invités de premier plan. Elle a les plus grands écrivains, les hommes politiques de premier plan, les grands artistes et ça, c'était aussi assez important pour moi, parce que ça fait partie du plaisir qu'il y a à participer à la vie médiatique que de faire ces rencontres, d'être confronté à ce genre de personnalités et c'est une émission qui représente toute la société française", a-t-il expliqué.

