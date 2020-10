Charles Consigny : son point de vue sur la brouille entre Laurent Ruquier et Catherine Barma

Septembre 2018, Charles Consigny rejoignait l'équipe de "On n'est pas couché" en tant que chroniqueur pour succéder à Yann Moix. Il avait, à l'époque, annoncé la nouvelle dans Le Point, journal dans lequel il écrit des chroniques : "J'ai conscience qu'il ne sera pas facile de succéder à Yann Moix et j'espère de tout coeur former un bon duo avec Christine Angot qui est un écrivain de grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis très touché de la confiance que m'accordent Laurent Ruquier et Catherine Barma. Je vais tout faire tout pour être à la hauteur de ce magnifique défi."

Malheureusement, le jeune avocat de 29 ans n'aura fait qu'une seule saison. En effet, il avait déclaré qu'il souhaitait se consacrer uniquement à sa vocation, gardant, malgré les clashs, un bon souvenir de son passage dans l'émission.

"c'est la suite logique de l'émission"

Invité sur le plateau de Non Stop People dans l'émission Face aux Médias, Charles Consigny est revenu sur l'époque "On n'est pas couché" et s'est confié sur sa relation avec Laurent Ruquier et Catherine Barma. Sur l'animateur, il déclare : "On se croise régulièrement. On se parle, on se salue, on a des rapports amicaux". Et concernant la productrice : "J'en ai eu un peu au moment de l'annonce de l'arrêt de 'On n'est pas couché' (…) C'est un personnage romanesque, cinématographique. Je ne sais pas quels sont ses projets. On n'en a pas parlé", déclare-t-il. Il aborde ensuite le sujet de la brouille entre eux : "Je me suis bien sûr bien gardé de me mêler du contentieux qui les oppose. On a pas parlé de ce conflit. Je ne suis pas dans le secret de leur fabrication et je ne sais pas lequel des deux a raison". Jacques Sanchez lui demande alors ce qu'il pense de cette histoire pour le moins médiatisée, ce à quoi il répond : "Je pense que c'est la suite logique de l'émission. C'est une émission de buzz, je l'ai vécu (…) Dès qu'il se passe quelque chose ça fuite dans la presse avant même la diffusion".

Par J.F.