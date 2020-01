Charlotte Gaccio : Qui sont ses célèbres parents ?

Dans la série "Sam", Natacha Lindinger joue le rôle d'une prof rebelle à la vie très mouvementée, entre ses élèves, ses enfants et ses amants. Une fiction à succès dans laquelle Fred Testot figure au casting, tout comme Charlotte Gaccio. Fidèle à TF1, c'est sur la première chaine que la jeune femme a fait ses débuts dans le monde du petit écran en jouant notamment au côté d'Anthony Delon dans la série "Interventions". Côté vie privée, Charlotte Gaccio est tout aussi comblée. Mariée à Sébastien Pons en 2012, elle est l'heureuse maman de jumeaux, Zoé et Roméo nés le 15 octobre 2017. "J'ai des jumeaux parfaits : ils ont fait leurs nuits à un mois et demi, ils sont merveilleux. Ils sont tout petits, ils vont avoir trois mois. Ça se passe très bien, ils sont très mignons, ils font un milliard de sourires par jour..." confiait-elle dans les colonnes de Gala peu de temps après leur naissance. Une heureuse naissance qui a aussi fait le bonheur des parents de la comédienne.

Des parents très célèbres

Si elle a choisi le chemin de la comédie, c'est parce que Charlotte Gaccio a baigné dedans depuis son plus jeune âge. Et pour cause : ses parents ne sont autres que Michèle Bernier et Bruno Gaccio. Alors entre papa qui a été l'un des auteurs emblématiques des "Guignols de l'Info" sur Canal+, et maman qui est une comédienne hors-pair, le choix s'est très vite fait. Et tout comme Michèle Bernier, Charlotte Gaccio s'assume comme elle est. Si elle a été la cible d'attaques grossophobes, notamment durant sa grossesse, la jeune femme de 32 ans n'a jamais voulu en faire cas. Pour ce faire, elle a toujours pu compter sur le soutien de ses proches, et de son mari Sébastien, rencontré en 2002 : " Etre aimée depuis aussi longtemps, ça fait du bien. Et puis sous toutes les formes que j’ai eues ! Parce que des kilos j’en pris, j’en ai perdus… Il m’a toujours aimée de la même façon et pour ça, merci chéri !" confiait-elle en 2015.

Par Sarah M