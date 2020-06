Charlotte Namura victime d’attaques racistes : elle témoigne (exclu vidéo)

Charlotte Namura fait partie des nombreuses personnalités à s’être révoltée après la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis le 25 mai dernier. La femme de Jean-Luc Guizonne a également apporté son soutien aux protestations faites contre les violences policières en incitant notamment les internautes via les réseaux sociaux à aller manifester en faveur d’Adama Traore (décédé en 2016 suite à une interpellation policière). "Je crois que c’est un mouvement mondial qui est en train de se passer, qu’il est important de le suivre et qu’on ne peut être foncièrement pas offusqué de ce qui s’est passé aux États-Unis (…) et faire l’impasse, fermer les yeux sur la situation en France qui est aussi très grave. On doit tous profiter de ce mouvement pour se soulever contre les actes racistes, contre les violences policières", déclare la journaliste sportive sur Non Stop People. Malheureusement pour elle, la jeune femme a reçu en conséquence de nombreux messages racistes et de haine. "Ce n’est pas la première fois", indique Charlotte Namura- Guizonne.

La jeune femme est régulièrement la cible de messages de haine

"Ce que je reçois moi en insulte est bien moins grave que les actes racistes que de nombreuses personnes peuvent subir quotidiennement", ajoute-t-elle. Mais comment faire pour lutter contre le cyber harcèlement dans ces cas-là ? La présentatrice télévisée a déjà été de maintes fois harcelée. "J’ai des personnes qui me suivent et qui sont fans d’Hitler, de Goebbels qui me disent d’aller me faire tondre comme en 45. Pas grand-chose ne bouge, les comptes sont suspendus mais l’adresse IP peut être réutilisée", témoigne-t-elle. "Il est temps que des voix s’élèvent et que ces personnes-là soient moins fortes que tous ceux qui sont opposées à ces violences-là", ajoute Charlotte Namura. "Je crois qu’on doit tous crier plus fort que ce groupe qui est une minorité", conclut la journaliste sur Non Stop People.

Par Ambre L