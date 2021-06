Charlotte Valandrey : ce rôle qui lui a été enlevé à cause de sa séropositivité (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, une pléiade d'artistes ont participé à son programme, de Gil Alma à Clara Morgane en passant par Maxime Dereymez ou encore Amandine Petit. Ce lundi 14 juin 2021, c'est avec Charlotte Valandrey que l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'entretient. L'actrice de 52 ans était déjà venue dans les locaux de Non Stop People pour participer à l'émission de Jacques Sanchez, "Que sont-ils devenus ?" Elle s'était alors confiée sur le tournage de "Demain nous appartient", série qu'elle a quittée en juillet 2020.

"Personne ne m'avait prévenue..."

Face à Evelyne Thomas, Charlotte Valandrey a évoqué sa carrière au cinéma. Ainsi, dans un extrait inédit, elle accepte de revenir sur ce jour où elle n'a pas été prise pour le film "Noce Blanche" de Jean-Claude Brisseau. Le rôle a été attribué à Vanessa Paradis. Un tournage qui avait eu lieu peu de temps après qu'elle ait appris sa séropositivité. À l'époque, les producteurs refusaient de l'assurer. "J'ai répété pendant deux mois avec Jean-Claude Brisseau pour ce rôle - c'est moi qui devait le faire - et au bout de deux mois, je lui ai parlé de ma séropositivité parce que c'est quelque chose qui est très lourd à porter et puis je me suis dit que ça pourrait servir le personnage (...) Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il en a parlé aux producteurs. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu de nouvelles de Jean-Claude Brisseau et j'ai appris après que c'était Vanessa Paradis, et personne ne m'avait prévenue", raconte-t-elle.

Avec le recul, s'en ait-elle voulu d'en avoir parlé ? "Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne peux pas en vouloir à la jeune fille que j'ai été de 18 ans d'avoir au bout de deux mois de répétitions parlé au metteur en scène qui est censé avoir envie de travailler avec vous de quelque chose qui est lourd à porter pour moi et dont il ne faut jamais parler. Non, je ne peux pas en vouloir à cette jeune fille d'avoir envie de partager ça. Maintenant, oui c'est dommage, dans l'absolu, ma vie aurait peut-être été différente", répond-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV