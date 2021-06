Charlotte Valandrey : pourquoi elle a supprimé sa vidéo coup de gueule contre la SNCF (Exclu vidéo)

Le 22 juin dernier, Charlotte Valandrey a laissé exploser sa colère sur Instagram. En effet, la comédienne a pris pour cible la SNCF, plus particulièrement certains agents auxquels elle a été confrontée pendant son voyage. Dans une vidéo, l'ex-actrice de "Demain nous appartient" a raconté s'être trompée de date en réservant un billet de train. Une erreur assumée face aux contrôleurs et qui n'a pas été sans conséquence. En effet, elle a reçu une amende ce 50 euros. De plus, cette dernière a dû payer un nouveau billet à 100 euros.

Enervée, Charlotte Valandrey n'a pas mâché ses mots à l'encontre des agents qui l'ont contrôlée, allant jusqu'à les qualifier d'"enfoirés qui n'ont rien voulu comprendre, sans aucune empathie". Et de poursuivre : "Avec ce genre de contrôleur, le monde ne va pas aller mieux !!!!! Heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. J'en ai rencontré des dizaines de très sympa".

"Je n'aurais pas dû les traiter comme Coluche"

Ce week-end, Charlotte Valandrey était l'invitée de Mickael Dorian dans "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. Lors de l'entretien, l'actrice a accepté de revenir sur son coup de gueule contre la SNCF, révélant tout d'abord avoir supprimé la vidéo dans laquelle elle partageait sa colère. "Je viens de l'enlever. Je l'ai laissée plusieurs jours et le message était passé. Il y avait trop de polémiques après. Il y a des gens évidemment qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'ai dit et ce que je comprends après coup. Du coup je me suis dit, à un moment donné, on passe à autre chose. Ce n'est pas mon genre", a-t-elle expliqué.

Elle est ensuite revenue plus en détails sur ce qu'il s'est passé à bord de ce train. "Je me suis malheureusement trompée de date. Au lieu de mettre le 22 juin, j'ai mis le 29. Du coup, quand j'ai montré mon billet toute fière de moi (...) ils m'ont dit : "Ce n'est pas le bon jour'. Ils m'ont mis une amende de 50 euros pour un billet à 10 euros. Ils ont eu bien vu que j'étais hyper gênée de m'être trompée de date (...) On m'a fait remarquer que je n'étais pas la seule, je suis bien d'accord, mais je prends le train sans arrêt (...) J'ai plein de cartes. J'aurais aimé qu'ils me laissent arriver à Rennes tranquillement (...) Ils étaient deux hommes devant moi et du coup, dans la vidéo, je les ai traités comme Coluche (NDRL, Les Enfoirés). Deux jours après, j'ai dit : 'Oui, je n'aurais pas dû les traiter comme Coluche pour des gens qui travaillent'. Ils faisaient leur boulot, je n'étais pas contente, j'aurais aimé un peu d'empathie avec moi, mais voilà", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV