Charlotte Valandrey : ses bouleversantes confidences sur son avortement (exclu vidéo)

Charlotte Valandrey est "une miraculée". La comédienne qui a été diagnostiquée séropositive au VIH à 17 ans et qui a subi une transplantation cardiaque l’affirme elle-même. "J’ai failli mourir plusieurs fois.[…] Je suis une Viking", déclare-t-elle sur Non Stop People ce mardi. En 2002, après deux infarctus, elle subit une greffe cardiaque, son cœur ayant été fortement abîmé par la prise d’AZT [un médicament antirétroviral prescrit aux porteurs du VIH ndlr]. Alors que l’actrice a repris goût à la vie notamment grâce à son rôle dans "Demain nous appartient", elle confie avoir redécouvert sa foi. "Ça fait plusieurs mois que je reprie, que je suis reconnectée. Quand je m’y mets, je suis assez connectée", ajoute-t-elle, "J’ai des guides".

C’est la première fois que la comédienne parle de ce drame

"J’ai un petit garçon. J’ai été avortée quand j’avais 25 ans à cause de ma maladie. Maintenant je lui parle, c’est un ange gardien", raconte Charlotte Valandrey. "J’ai perdu plein d’amis qui sont partis avant moi et je les imagine dans un salon au-dessus de moi […] je leur demande des choses, de m’aider", continue-t-elle. Des confidences aussi bouleversantes que franches. Au cours de cette même émission, la comédienne s’est montrée tout aussi sincère en matière de salaire. Sur Non Stop People, elle révèle ainsi avoir gagné aux alentours de 4000 euros par mois pour "Demain nous appartient". Quand elle incarnait la journaliste Myriam Cordier dans "Les Cordier, juge et flic", elle a pu toucher jusqu’à 3000 euros par jour. À noter que Charlotte Valandrey est la maman d’une jeune fille âgée de 20 ans et prénommée Tara.

Par Non Stop People TV