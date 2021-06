Charlotte Valandrey : Son gros coup de gueule contre la SNCF

La SNCF n'a décidément pas la cote ces derniers jours. Dimanche, les images de l'altercation entre Milla Jasmine et des agents de la société de chemins de fer ont fait le tour du web. Très remontée, la célèbre candidate de télé-réalité avait même fini en garde à vue. Ce mardi 22 juin, c'est au tour de Charlotte Valandrey de pousser un coup de gueule. Visiblement passablement énervée, l'actrice s'est emparée de son compte Instagram pour s'en prendre à la SNCF et plus particulièrement à certains agents auxquels elle a été confrontée. Dans cette vidéo l'interprète de Myriam Cordier dans "Les Cordier, juge et flic" explique s'être trompée de date en réservant un billet de train. Une erreur qu'elle aurait assumée devant des contrôleurs qui n'auraient toutefois rien voulu entendre et lui auraient tout de même infligé une amende de 50 euros en plus de la faire payer un nouveau billet à 100 euros.

"Le monde ne va pas aller mieux !"

Cette façon de faire, Charlotte Valandrey l'a visiblement mal supportée, allant jusqu'à traiter ces contrôleurs d'"enfoirés qui n'ont rien voulu comprendre, sans aucune empathie". La comédienne passée par "Demain nous appartient" a cependant tenu à ne pas faire de généralités : "Avec ce genre de contrôleur, le monde ne va pas aller mieux !!!!! Heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. J'en ai rencontré des dizaines de très sympa" a-t-elle souligné.

Par Benjamin S.