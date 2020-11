Chimène Badi s'insurge contre l'islamisme et revendique son droit de porter des décolletés

Tous les samedis soirs, Laurent Ruquier anime une nouvelle émission sur France 2. "On est en direct", c'est son titre propose de recevoir de multiples invités et humoristes pendant près de deux heures. Laurent Ruquier est en direct et sans filet. Depuis l'annonce du couvre-feu, l'émission a dû s'adapter et son horaire de tournage avancé. L'émission est cependant toujours tournée dans les conditions du direct mais un peu plus tôt.

Ce samedi 31 octobre, après la victoire du XV de France sur l'équipe d'Irlande lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations, Laurent Ruquier a donc pris l'antenne, malgré le nouveau confinement. Preuve que l'émission est toujours tournée en direct, l'énorme bourde du présentateur qui a confondu son duo d'humoristes invité Ambroise et Xavier, avec d'autres personnes du public.

"Ça me rend dingue"

Pour la grande interview, Laurent Ruquier recevait les chanteurs Chimène Badi et Dany Brillant. Chimène Badi venait présenter son album best-of intitulé "Entre nous" qui sort dix-sept ans après son premier CD.

L'animateur n'a pas hésité à l'interroger sur l'actualité de ces dernières semaines, à savoir les attentats en France liés à l'islamisme. Chimène Badi, ne s'est pas débinée, au contraire, elle a répondu sans détour à la question. "Non, ce n'est pas notre religion. Non, je ne suis pas d'accord avec ça et oui je continuerai à le dire", a commencé la chanteuse avant de poursuivre son raisonnement. "Je fais partie de ces femmes de confession musulmane qui montent sur scène, qui portent des décolletés, qui chantent l'amour et je continuerai."

Chimène Badi n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite. "Je pense que c'est hyper important face à cette folie, cette sauvagerie, ça me rend dingue", conclut la chanteuse.

"Oui, je fais partie de ces femmes de confession musulmane qui montent sur scène, qui portent des décolletés, qui chantent l'amour" @chimeneofficiel #OEED pic.twitter.com/yJgJ2Jp79W — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) October 31, 2020

Par Mélanie C.